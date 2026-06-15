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¡Primer técnico despedido del Mundial! Túnez toma drástica decisión tras la goleada

Sabri Lamouchi, director técnico francés de 54 años no será más el director técnico de Túnez en la Copa del Mundo 2026. Es la cuarta vez que esto sucede en un Mundial

  • Sabri Lamouchi solo dirigió a Túnez en cinco partidos. FOTO: GETTY
    Sabri Lamouchi solo dirigió a Túnez en cinco partidos. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Tras su mala presentación en el debut de la Copa del Mundo, Túnez destituyó de su cargo al entrenador Sabri Lamouchi.

El técnico francés, de 54 años, quien dirigía su segundo Mundial (el primero fue con Costa de Marfil en 2014), fue relevado de su puesto como seleccionador de Túnez después de la derrota por 5-1 ante Suecia el pasado domingo.

“Yo voy a ser más positivo: ¿qué puedo decir? Lo que me queda por decir es que me siento orgulloso de ser el entrenador de la selección de Túnez”, declaró Lamouchi el sábado 13 de junio, consciente de que estaba en la cuerda floja.

La Federación Tunecina de Fútbol lo tenía bajo escrutinio desde la fecha FIFA de mayo, cuando cayó 5-0 ante Bélgica en un partido amistoso. También fue señalado por la opinión pública del país árabe por dejar fuera de la convocatoria a dos jugadores históricos del seleccionado africano: Ferjani Sassi y Yassine Meriah, quienes suman más de 200 partidos entre ambos vistiendo la camiseta tunecina.

Además, Lamouchi tuvo un conflicto interno con la directiva de las Águilas de Cartago tras llevar consigo a su familia en el avión del equipo y a la concentración, además de permitir que su hijo estuviera presente en los entrenamientos, situación que no cayó bien a Zied Jaziri, director deportivo de la selección tunecina.

Lea también: ¿Código secreto? El curioso tablero que usó Japón en el Mundial para cambiar su juego ante Países Bajos

Condenado por individualidades

Entrando en materia netamente futbolística, Túnez no mostró un mal juego colectivo contra Suecia a pesar del 5-1. Fueron los errores individuales los que condenaron al equipo rojo a un resultado tan abultado.

El primer gol de Yasin Ayari proviene de un error del arquero Abdelmouhib Chamakh, quien salió a destiempo a por un balón y dejó el arco a merced de los suecos.

El tercer gol, anotado por Viktor Gyökeres, nace de un balón perdido por Ellyes Skhiri, capitán del seleccionado y jugador del Eintracht Frankfurt.

Al minuto 72 se vivió un episodio que refleja su relación con el plantel. El técnico francés sustituyó al lateral Yan Valery, quien reprochó el cambio directamente al DT, evidenciando la fragmentación interna del camerino.

Es la segunda vez que el entrenador tiene un desempeño discreto en un Mundial. Lamouchi dirigió a Costa de Marfil en Brasil 2014. Allí enfrentó a la Selección Colombia, que le ganó 2-1. Tampoco pudo vencer a Grecia y la única victoria ante Japón no le alcanzó para avanzar a octavos de final.

El entrenador francés estuvo al frente del seleccionado tunecino en cinco partidos, de los cuales ganó solo uno, empató uno y perdió tres.

Es la cuarta vez que sucede

En otras tres ocasiones se produjo el despido de un director técnico durante una cita mundialista. Francia 1998 fue el escenario de estos tres casos: Cha Bum-kun fue destituido de Corea del Sur tras caer 5-0 ante Países Bajos. Carlos Alberto Parreira quedó fuera del cargo en Arabia Saudita tras perder ante Dinamarca y Francia.

La propia Túnez lo hizo también en el 98, despidiendo a Henryk Kasperczak.

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