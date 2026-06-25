Colombia y la pasión latina brillan en las tribunas del Mundial 2026: así está el ranking de selecciones con más público

Si algo ha quedado claro en las primeras jornadas del Mundial de Norteamérica 2026 es que la pasión latina se ha convertido en una de las grandes protagonistas del torneo. Miles de aficionados han coloreado las tribunas de amarillo, verde y blanco, especialmente los seguidores de Colombia, México, Argentina y Brasil, que han hecho sentir su “localía” en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.
La Selección Colombia ha contado con un respaldo masivo en sus dos primeras presentaciones. En su debut frente a Uzbekistán, disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México, se registró una asistencia de 80.824 espectadores, una de las más altas del campeonato. Posteriormente, en Guadalajara, el compromiso frente a RD Congo reunió a 45.358 aficionados en el Estadio Akron.
Con un acumulado de 126.182 espectadores en sus dos primeros encuentros, la Tricolor se mantiene entre las selecciones con mayor respaldo en las tribunas, muy cerca de México (126.346) y Uruguay (126.767), aunque por debajo de los líderes del ranking.