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Imágenes | De Maluma a Pékerman: lo mejor de la afición de Colombia en su debut mundialista en México

Maluma, Falcao, José Pekermán fueron algunos de los personajes que llegaron a la cita en Ciudad de México.

  • El antioqueño Maluma fue uno de los artistas que llegó al estadio Azteca para acompañar a la Selección en el debut del Mundial de Norteamérica en México. FOTO AFP
    El antioqueño Maluma fue uno de los artistas que llegó al estadio Azteca para acompañar a la Selección en el debut del Mundial de Norteamérica en México. FOTO AFP
  • Imágenes | De Maluma a Pékerman: lo mejor de la afición de Colombia en su debut mundialista en México
  • Imágenes | De Maluma a Pékerman: lo mejor de la afición de Colombia en su debut mundialista en México
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La presencia de 80.824 espectadores en las graderías del estadio Azteca para el duelo entre Colombia y Uzbekistán dejó perplejos a los mexicanos y a los millones de espectadores que siguieron la transmisión del juego, ya que la Tricolor parecía ser anfitriona en el Mundial.

Los colombianos parecen locales en México, donde además de un gran banderazo el día antes del juego, lograron llenar el Azteca, algo que ni la selección de México pudo hacer en los dos compromisos que ha disputado hasta ahora.

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Pero las imágenes compartidas en redes sociales no solo son de un estadio colmado de aficionados, sino de celebridades, técnicos, jugadores y cantantes que llegaron hasta Ciudad de México y al estadio para acompañar a la Selección en su debut.

Imágenes | De Maluma a Pékerman: lo mejor de la afición de Colombia en su debut mundialista en México

Entre las imágenes que más han conmovido están, las de la presencia de José Néstor Pekerman, el entrenador argentino que llevó a Colombia a los Mundiales de Río de Janeiro 2014 y Rusia 2018, quien saludó, uno a uno, a los jugadores de la Tricolor, tras el final del compromiso.

Pekerman también se hizo viral en un video junto a Radamel Falcao García, al que se encontró en un vuelo y se disculpó por no haber visto el estadio Azteca, donde el Tigre estaba con Espn en su labor de comentarista del Mundial.

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Otros que también se volvieron virales en redes fueron Maluma, quien, además de abrazarse con Juan Fernando Quintero en el campo, fue el designado por Fifa para entregar el trofeo de Mejor Jugador del Partido a Luis Díaz.

En las graderías, en uno de los palcos también fue visto Sebastián Yatra, mientras que en otra zona del estadio Carlos Vives compartió con toda su familia el primer juego de Colombia.

Los jugadores también dejaron emotivas imágenes

Otro de los videos que ha circulado en redes es el compartido por Mané Díaz, padre de Luis Díaz, quien grabó y publicó el encuentro de la familia con el goleador colombiano que fue elegido como el mejor jugador del partido.

En las imágenes se ve cómo Lucho saluda a su esposa Geraldine y a toda la familia, mientras sus hermanos reciben el trofeo del Jugador del Partido, otro más para la colección del colombiano que vive un 2026 de ensueño.

Díaz fue otro de los que saludó y cruzó unas palabras con Pekermán en la zona de traslado del estadio, al igual que David Ospina, James Rodríguez y el resto del plantel.

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Imágenes | De Maluma a Pékerman: lo mejor de la afición de Colombia en su debut mundialista en México

Preguntas y respuestas

¿Cuánta gente fue a ver a Colombia en el estadio Azteca?
Un total de 80.824 espectadores asistieron al Estadio Azteca en Ciudad de México para presenciar el debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en el Mundial 2026.
¿Qué hacía José Pékerman en el partido de Colombia?
El exseleccionador de Colombia asistió al encuentro como invitado de honor y bajó a los camerinos para saludar a los referentes del plantel como James Rodríguez, David Ospina y Luis Díaz tras la victoria.
¿Quién le entregó el premio de mejor jugador a Luis Díaz?
El cantante colombiano Maluma fue el encargado por parte de la FIFA de otorgarle el trofeo de “Mejor Jugador del Partido” a Luis Díaz sobre el césped del Estadio Azteca.
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