Imágenes | De Maluma a Pékerman: lo mejor de la afición de Colombia en su debut mundialista en México

Entre las imágenes que más han conmovido están, las de la presencia de José Néstor Pekerman, el entrenador argentino que llevó a Colombia a los Mundiales de Río de Janeiro 2014 y Rusia 2018, quien saludó, uno a uno, a los jugadores de la Tricolor, tras el final del compromiso. Pekerman también se hizo viral en un video junto a Radamel Falcao García, al que se encontró en un vuelo y se disculpó por no haber visto el estadio Azteca, donde el Tigre estaba con Espn en su labor de comentarista del Mundial. Lea además: Prográmese | Hora y dónde ver los partidos de este viernes 19 de junio en el Mundial de Norteamérica Otros que también se volvieron virales en redes fueron Maluma, quien, además de abrazarse con Juan Fernando Quintero en el campo, fue el designado por Fifa para entregar el trofeo de Mejor Jugador del Partido a Luis Díaz. En las graderías, en uno de los palcos también fue visto Sebastián Yatra, mientras que en otra zona del estadio Carlos Vives compartió con toda su familia el primer juego de Colombia.

Los jugadores también dejaron emotivas imágenes