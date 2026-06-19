Imágenes | De Maluma a Pékerman: lo mejor de la afición de Colombia en su debut mundialista en México

La presencia de 80.824 espectadores en las graderías del estadio Azteca para el duelo entre Colombia y Uzbekistán dejó perplejos a los mexicanos y a los millones de espectadores que siguieron la transmisión del juego, ya que la Tricolor parecía ser anfitriona en el Mundial.
Los colombianos parecen locales en México, donde además de un gran banderazo el día antes del juego, lograron llenar el Azteca, algo que ni la selección de México pudo hacer en los dos compromisos que ha disputado hasta ahora.
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Pero las imágenes compartidas en redes sociales no solo son de un estadio colmado de aficionados, sino de celebridades, técnicos, jugadores y cantantes que llegaron hasta Ciudad de México y al estadio para acompañar a la Selección en su debut.