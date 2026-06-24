¿Colombia seguirá en Estados Unidos o se irá para Canadá? Esto le espera a ‘la sele’ en el Mundial 2026

Colombia es una de las siete selecciones que aseguró cupo a los dieciseisavos de final del Mundial Norteamérica 2026, que va hasta el próximo 19 de julio, en las dos primeras fechas. El equipo criollo se sumó, después de su victoria 1-0 ante Congo, en Guadalajara, a México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega, como los únicos equipos que han llegado a seis puntos en sus grupos, a falta de que se juegue la última jornada.
Por el momento, los criollos son primeros del Grupo K, que comparte con Uzbekistán, Congo y Portugal. Para ratificarse en esa posición, necesita vencer a los lusos el próximo sábado (6:30 p.m.), en Miami. De la posición en la que termine, se definirá su rival en la siguiente ronda y la ciudad en la que jugará.
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