¿Colombia seguirá en Estados Unidos o se irá para Canadá? Esto le espera a ‘la sele’ en el Mundial 2026

Colombia es una de las siete selecciones que aseguró cupo a los dieciseisavos de final del Mundial Norteamérica 2026, que va hasta el próximo 19 de julio, en las dos primeras fechas. El equipo criollo se sumó, después de su victoria 1-0 ante Congo, en Guadalajara, a México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia y Noruega, como los únicos equipos que han llegado a seis puntos en sus grupos, a falta de que se juegue la última jornada. Por el momento, los criollos son primeros del Grupo K, que comparte con Uzbekistán, Congo y Portugal. Para ratificarse en esa posición, necesita vencer a los lusos el próximo sábado (6:30 p.m.), en Miami. De la posición en la que termine, se definirá su rival en la siguiente ronda y la ciudad en la que jugará. Le puede interesar: Ya hay árbitro para Colombia vs. Portugal: ¿qué tanta experiencia tiene?

Si Colombia termina primera, de acuerdo con el reglamento del Mundial, se enfrentaría con uno de los equipos que avancen como terceros. A la ronda de 32 avanzan los primeros dos de los 12 grupos de la Copa del Mundo y los ocho mejores terceros.

El rival del equipo colombiano sería el tercero del Grupo D, E, I, J o L. Por ahora, los potenciales rivales serían Paraguay, Ecuador, Senegal, Argelia o Croacia, a falta de una jornada y jugaría en Kansas City, en Estados Unidos.

Entre tanto, en caso de que los criollos terminen segundos, se medirían contra el que finalice en la misma posición en el Grupo L: por ahora ese puesto lo ocupa Ghana, en un encuentro que se jugaría en Toronto, Canadá. Entérese: “La mejora de un partido a otro ha sido lo principal”: Dávinson Sánchez destacó la evolución de Colombia ante Congo

¿Cuáles han sido los rivales de Colombia en segunda ronda de los mundiales?

En los siete mundiales que ha disputado, Colombia solo logró superar tres veces la fase de grupos. La primera fue en Italia 1990. Aquella vez llegó a octavos de final. En esa ronda enfrentó a Camerún. En aquella instancia quedó eliminado, tras perder 2-1 en tiempo extra después de un error de René Higuita que Roller Milla transformó en gol.

En Estados Unidos 1994 y en Francia 1998, el seleccionado criollo quedó por fuera en la fase de grupos. Sin embargo, en Brasil 2014, cuando volvió después de 16 años de ausencia, llegó a cuartos de final, cuando perdió 2-1 con el seleccionado que era local. Entre tanto, en Rusia 2018 los cafeteros llegaron a octavos. En esa instancia perdieron por penaltis tras empatar 1-1 con Inglaterra.

Ahora, en Norteamérica 2026, esperan superar esas presentaciones y lograr llegar, por primera vez en su historia, a las semifinales de una Copa del Mundo. La generación de futbolistas que mezclan ímpetu y madurez. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas