Qué se sabe de la nueva epidemia de ébola en RD Congo; ya van 91 muertos

El viernes se declaró una epidemia de ébola en República Democrática del Congo (RDC). Aunque las autoridades congoleñas e internacionales miden todavía su magnitud, la OMS emitió una emergencia sanitaria internacional ante la rápida evolución de los balances mortales.
El ébola provoca una fiebre hemorrágica muy contagiosa. En los últimos 50 años, este virus ha causado más de 15.000 muertes en África.
Por el momento, las autoridades congoleñas han reportado 91 decesos probablemente debidos a esta nueva epidemia.
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Además señalaron alrededor de 350 casos sospechosos. La mayoría de personas afectadas tiene entre 20 y 39 años y más del 60% son mujeres.
Hasta ahora se pudieron analizar pocas muestras en laboratorio, con lo que los balances se basan principalmente en los casos sospechosos.
El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. En esta región rica en oro se producen a diario intensos movimientos de población relacionados con la actividad minera.
Algunas partes de la provincia están además asoladas por la violencia, ejercida por varios grupos armados, lo que dificulta el acceso por motivos de seguridad.