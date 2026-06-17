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Renato Veiga, el defensor de 22 años portugués que habla 7 idiomas

El compañero de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal, Renato Veiga, tiene 22 años, habla 7 idiomas y, a pesar de su corta carrera, ya jugó en las cuatro principales ligas europeas

  • Renato Veiga tiene 22 años. Tiene un valor de 25 millones de euros en el mercado. FOTO: Renatoveiga95
    Renato Veiga tiene 22 años. Tiene un valor de 25 millones de euros en el mercado. FOTO: Renatoveiga95
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Renato Veiga es lo que se conoce como un superdotado. El defensor central del Villarreal de España fue titular con la Selección de Portugal en el empate 1-1 ante República Democrática del Congo en el Estadio de Houston, Texas, jugando en la posición de defensor central por el costado izquierdo.

El compañero de Cristiano Ronaldo en la selección lusa tiene tan solo 22 años, siendo así el segundo jugador más joven de la plantilla, solo superado por Joao Neves, que tiene 21. La gran particularidad de este defensor es su amplia carrera en tan poco tiempo como profesional y que habla 7 idiomas distintos. Algo que para una persona del común parece extraordinario, Veiga lo hace a la perfección.

Los idiomas que habla Veiga son: portugués, español, francés, alemán, italiano, árabe y romanche. Una total locura, lo que demuestra la capacidad de su cerebro, la cual se complementa con la disciplina que tiene. Es hijo del exfutbolista Nelsón Veiga.

Amplíe la noticia: Congo hace historia en su regreso al Mundial tras 52 años y empata con Portugal, el favorito del grupo

¿Quién es Renato Veiga?

Renato nació en Lisboa, capital de Portugal, el 29 de julio de 2003. Tiene la doble nacionalidad por su madre, quien es caboverdiana. Así que sí, Veiga pudo haber elegido ser defensor de la Selección de Cabo Verde, la gran sorpresa de la primera fecha del Mundial tras empatar ante España.

La carrera del joven defensor es extensa y llena de clubes grandes en cada país donde jugó. Es canterano del Sporting de Lisboa en Portugal, luego pasó al Basilea de Suiza, donde sobresalió una temporada y fue fichado en 2024 por el Chelsea de Inglaterra, que lo prestó en 2025 a la Juventus de Italia. En verano de 2025 firmó con Villarreal de España hasta 2032.

Veiga y Portugal tendrán la obligación de recomponer el camino liderados por Cristiano Ronaldo en esta Copa del Mundo. Los lusos jugarán contra Uzbekistán el próximo martes 23 de junio, otra vez, en el Estadio de Houston.

Lea también: De la mano de Vozinha, los “Tiburones Azules” pasaron a la historia: conozca la historia de la Selección de Cabo Verde

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Preguntas y respuestas

¿Cuántos idiomas habla Renato Veiga?
Habla siete idiomas: portugués, español, francés, alemán, italiano, árabe y romanche.
¿Qué edad tiene Renato Veiga?
Tiene 22 años y es uno de los futbolistas más jóvenes de la Selección de Portugal en el Mundial 2026.
¿En qué club juega Renato Veiga?
Actualmente juega en el Villarreal de España, después de pasar por Sporting, Basilea, Chelsea y Juventus.
¿Por qué Renato Veiga podía jugar con Cabo Verde?
Porque su madre nació en Cabo Verde, lo que le otorgó la doble nacionalidad. Finalmente decidió representar a Portugal.
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