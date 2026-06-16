De la mano de Vozinha, los “Tiburones Azules” pasaron a la historia: conozca la historia de la Selección de Cabo Verde

La gran sorpresa de la Copa del Mundo la ha dado Cabo Verde al empatar contra una de las candidatas al título, España, siendo este el partido y resultado más importante en la historia de la selección africana. Cabo Verde clasificó a la competición dejando en el camino de su eliminatoria a Camerún. La selección que jugó su primer partido oficial en 1978 (hace 48 años), el mismo año en el que se jugó la undécima edición de la Copa del Mundo, hoy escribe su propia historia en el torneo. Este equipo, que es conocido como los “Tiburones Azules”, tiene un líder nato en el guardameta Vozinha, que con experiencia, seguridad y trabajo, porta la cinta de capitán en su brazo derecho y demuestra que la edad es solo un número.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, es el arquero titular de Cabo Verde en su primera Copa del Mundo. El golero, que cumplió 40 años el pasado 3 de junio, está viviendo en el ocaso de su carrera el mejor momento. El guardavallas fue la gran figura en el compromiso ante España, atajando siete remates de gol y siendo el faro de la defensa caboverdiana, liderando con su carácter desde el arco. Tras ser declarado el mejor jugador de la cancha al finalizar el partido, rompió en llanto. “Mis abuelos, desafortunadamente, ya no están aquí, murieron unos años atrás, y ellos dieron todo por mí y por mi vida”, explicó tras ser consultado por su llanto. También mencionó que su madre no lo pudo acompañar por falta de dinero para el visado a EE. UU. Vozinha nació el 3 de junio de 1986 en Míndelo, Cabo Verde. Fue criado por sus abuelos (de allí el afecto por ellos), debutó como profesional en 2007 a la edad de 21 años con el Batuque de la isla de Sao Vicente. Jugó en el fútbol de Angola, Chipre, Eslovenia y actualmente milita en el C.D. Chaves de la segunda división de Portugal. Tiene un valor de 40 millones de euros en el mercado, según Transfermarkt.

Bubista marcó el camino

El director técnico de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito “Bubista”, fue quien inició el sueño mundialista para esta nación cuando asumió el cargo en 2020. Su apodo viene en honor a la isla donde nació, “Boa Vista”. “Eran lágrimas de resiliencia de todo un pueblo que esperó durante mucho tiempo un momento así”, mencionó el entrenador al ser cuestionado por las lágrimas de Vozinha. Bubista, que jugó 11 años como defensor en el fútbol español y portugués, defendió como jugador la camiseta de su país y jugó 3 ediciones de la Copa de África. Actualmente, lleva en el cargo de seleccionador nacional caboverdiano 6 años, donde dirigió 64 partidos con un balance de 30 triunfos, 15 empates y 19 derrotas.

Ídolos de todo un pueblo

Las calles de Praia, la isla capital del archipiélago, viven días de fiesta gracias a su seleccionado. Un país de cultura futbolera, la cual adquirió al ser colonia de Portugal hasta 1975. “Después del partido, fui a felicitar a nuestros valientes Tiburones Azules al vestuario por su brillante debut en la Copa del Mundo. Estamos haciendo historia”, manifestó Jose María Pereira Neves, presidente de Cabo Verde, isla africana de 530.000 habitantes ubicada en el océano Atlántico.

Pico: el defensa que llegó gracias a linkedin