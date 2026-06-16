De la mano de Vozinha, los “Tiburones Azules” pasaron a la historia: conozca la historia de la Selección de Cabo Verde

La gran sorpresa de la Copa del Mundo la ha dado Cabo Verde al empatar contra una de las candidatas al título, España, siendo este el partido y resultado más importante en la historia de la selección africana.
Cabo Verde clasificó a la competición dejando en el camino de su eliminatoria a Camerún. La selección que jugó su primer partido oficial en 1978 (hace 48 años), el mismo año en el que se jugó la undécima edición de la Copa del Mundo, hoy escribe su propia historia en el torneo.
Este equipo, que es conocido como los “Tiburones Azules”, tiene un líder nato en el guardameta Vozinha, que con experiencia, seguridad y trabajo, porta la cinta de capitán en su brazo derecho y demuestra que la edad es solo un número.