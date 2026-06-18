“No hay egos, somos una familia”: el mensaje de Richard Ríos que une a la Selección tras su debut en el Mundial-2026

El gol que anotó Jáminton Campaz para sellar el triunfo de Colombia 3-1 ante Uzbekistán en el debut de Colombia el miércoles en el Mundial de Norteamérica-2026 reflejó después la unión que hay entre los integrantes del combinado tricolor. Ya con referentes como James Rodríguez y Luis Díaz sustituidos, estos mismos, acompañados por sus demás colegas que estaban en el banco, volvieron a saltar al campo, pero esta vez a felicitar y abrazar a Campaz, que brindó descanso y júbilo luego de una buena definición de cabeza tras la gran jugada individual de quien lo asistió, Juan Camilo “Cucho” Hernández. Le puede interesar: Daniel Muñoz: el grito mundialista del hincha que venció al destino Al término del encuentro, los protagonistas hablaron de lo complejo que es debutar en el máximo certamen del fútbol, de lo sucedido ante el elenco asiático, de lo que deben seguir mejorando, como también de que en el equipo no existen egos, y que quien juegue se debe arropar.

Con la mafia de Lucho

Díaz, que a sus 29 años debutó en un Mundial, ratificó la buena campaña que viene realizando con el Bayern Múnich. “Nada de eso sería posible sin cada uno de mis compañeros. Somos un grupo muy unido, muy fuerte que iremos mejorando partido a partido”, indicó el guajiro, quien llegó a 23 tantos con la Tricolor e igualó a Arnoldo Iguarán en el tercer lugar de goleadores históricos del combinado patrio, detrás de Radamel Falcao García (36) y James (31). Lea: Video | Con anotación a Uzbekistán, Luis Díaz ya es el tercer máximo goleador de la Selección Colombia Díaz agregó que deben seguir concentrados y tener mayor paciencia. “Sabíamos que enfrentaríamos a un rival muy duro, ya esperábamos el partido así. Como era el primer partido quieres hacer las cosas bien y de repente no te sale todo, pero al final controlamos, conseguimos recuperar la ventaja y anotar el tercero hacia el final”.

James, tranquilo y feliz

James Rodríguez, entre tanto, vivió con emoción su estreno en el Mundial. Tras el encuentro disputado ante cerca de 70.000 espectadores en el Estadio Azteca, el capitán de la Selección Colombia reconoció que el debut estuvo marcado por la intensidad emocional que genera una cita de semejante magnitud, aunque valoró positivamente la actuación del equipo. “El primer partido siempre es duro. Son muchos sentimientos, cosas que traes dentro y, bueno, creo que fue difícil, pero siento que hicimos un buen partido”, expresó el volante, quien disputa una nueva Copa del Mundo con la ilusión intacta y el deseo de seguir aportando al grupo. James aseguró que está disfrutando el certamen como si fuera el primero de su carrera y agradeció el respaldo constante de los aficionados colombianos. “Estoy viviendo este Mundial feliz, como el primero, queriendo ayudar para que todos se sientan cómodos, y para mí es un orgullo grande estar acá y por el apoyo que siento de los hinchas. Yo intento dejar siempre todo y creo que ellos ven eso. Cuando dejas todo por esa camiseta, la gente siempre lo agradece”, afirmó.

Sobre el futuro y una eventual despedida del fútbol profesional, el mediocampista prefirió no anticipar decisiones. “Todavía no tengo claro qué es lo que viene para mí, pero día a día intento estar bien”, comentó. De cara al compromiso del próximo martes frente a Congo, James advirtió que Colombia deberá prepararse para un reto diferente, especialmente por las características físicas del rival. Además, destacó la conexión que ha logrado con Jhon Arias en la mitad de la cancha, una sociedad que considera clave para el funcionamiento colectivo. “A Jhon lo considero como un socio dentro del campo. Me hace el juego mucho más fácil. Él sabe leer bien los partidos y para mí es fácil estar al lado de él y de todos, con gente con tanta calidad”, concluyó el capitán colombiano.

“Una familia”

Richard Ríos dejó claro que la disputa por un lugar en el mediocampo de la Selección Colombia está marcada por el respeto y la sana competencia. Tras el empate frente a Uzbekistán, el volante destacó el rendimiento de Gustavo Puerta, quien fue inicialista en su posición y a quien reemplazó durante el segundo tiempo. “Siempre es muy bueno tener jugadores como Puerta. Yo lo he dicho, me encanta cómo juega ese pelado porque no le pesa la camiseta. Me parece súper excelente le esté pasando esto, se lo merece. Además, se lo ganó a pulso, nadie se lo regaló”, expresó Ríos. El mediocampista también reveló que ambos conversaron antes del encuentro y resaltó que la competencia interna beneficia tanto a los jugadores como al equipo. “Hablamos mucho antes del partido y es bueno porque se tiene una competencia sana. Siento que tanto para él como para mí nos ayuda. Tenemos diferentes características y el profesor puede tener a disposición cualquiera de los dos, y eso es importante”, agregó. Consultado sobre la posibilidad de que él, Gustavo Puerta y Jéfferson Lerma compartan la titularidad en el mediocampo, Ríos aseguró que todos están preparados para responder a las necesidades del cuerpo técnico. “Claro que se podría dar. Estamos a disposición para lo que el profesor necesite, pero lo más importante es que el grupo está unido. Somos una familia muy grande y, sin importar quién juegue o no, no hay egos. Lo pudieron ver: todos somos uno”, afirmó. Finalmente, el jugador reiteró su admiración por Puerta y celebró el crecimiento que ha tenido en la Selección. “Aparte de que él esté en mi posición, me siento muy feliz porque se lo merece. Es un jugadorazo”, concluyó. Siga leyendo: Terminó la primera semana del Mundial: 56 futbolistas anotaron 74 goles en 24 partidos; así va la tabla de goleadores

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