“No hay egos, somos una familia”: el mensaje de Richard Ríos que une a la Selección tras su debut en el Mundial-2026

El gol que anotó Jáminton Campaz para sellar el triunfo de Colombia 3-1 ante Uzbekistán en el debut de Colombia el miércoles en el Mundial de Norteamérica-2026 reflejó después la unión que hay entre los integrantes del combinado tricolor.
Ya con referentes como James Rodríguez y Luis Díaz sustituidos, estos mismos, acompañados por sus demás colegas que estaban en el banco, volvieron a saltar al campo, pero esta vez a felicitar y abrazar a Campaz, que brindó descanso y júbilo luego de una buena definición de cabeza tras la gran jugada individual de quien lo asistió, Juan Camilo “Cucho” Hernández.
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Al término del encuentro, los protagonistas hablaron de lo complejo que es debutar en el máximo certamen del fútbol, de lo sucedido ante el elenco asiático, de lo que deben seguir mejorando, como también de que en el equipo no existen egos, y que quien juegue se debe arropar.