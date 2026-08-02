Martegani se adaptó a la altura y ahora le brinda “oxígeno” al juego del Medellín

Hace 17 días el técnico del DIM, Amaranto Perea, dijo que al futbolista argentino Agustín Martegani le estaba costando adaptarse a la altitud de Medellín. Algunos pensaron que su declaración era exagerada, pero no. Aunque quienes han vivido todo el tiempo entre las montañas de la capital de Antioquia no lo perciban, la ciudad tiene una altitud media que, para alguien que viene de estar en Buenos Aires, a 25 metros sobre el nivel del mar, dificulta su adaptación. Entre mayor es la altitud, menos es la cantidad de oxígeno disponible. Adaptarse, en forma, puede llevar hasta un mes. En menos tiempo, Martegani se adaptó. El sábado, en la segunda victoria al hilo del Medellín en el Clausura 2026, lo demostró.

El argentino, de 26 años, corrió sin escatimar esfuerzos en los 88 minutos que estuvo en cancha en el partido contra Deportivo Cali. Además, logró tener el balón en 236,9 metros acumulados durante el encuentro y fue determinante para que el DIM, por primera vez en los cuatro partidos que suma este semestre, lograra sacar un arco en cero. “Estoy muy feliz de estar en esta institución. Veníamos de una derrota muy dura (contra Vasco da Gama), pero el fútbol nos dio esta revancha. En lo que a mí respecta, me gusta jugar en cualquier posición. Donde el equipo me necesite, ahí voy a estar. Puedo hacerlo de 5 o de interior sin problema. Me siento cómodo teniendo la cancha de frente”, aseguró el futbolista en la rueda de prensa tras el juego.

¿Cuál fue el pedido del técnico Amaranto Perea para los hinchas de Nacional?

Martegani ha sido uno de los futbolistas con más minutos jugados en el Medellín de Amaranto Perea. El cuadro rojo ha tenido un calendario apretado en el inicio del segundo semestre del año. En apenas once días, los antioqueños jugaron cuatro partidos y tuvieron un viaje “pesado” a Brasil de por medio. El DIM jugó contra Vasco da Gama el miércoles. El jueves viajó todo el día, con escala en Panamá, desde Río de Janeiro hasta llegar a Rionegro. Los futbolistas solo pudieron descansar el viernes y el sábado actuaron frente al Cali en un juego que, tras la victoria 1-0, los dejó en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga.

Ahora, el Poderoso se centra en preparar, sin muchos entrenamientos de por medio, el partido contra el Deportes Tolima que se disputará este martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué desde las 6:15 p.m. En ese duelo se enfrentarán los dos equipos colombianos con más partidos acumulan en el año. En el primer semestre ambos clubes disputaron 32 encuentros entre Copa Libertadores y el Todos Contra Todos de la Liga. Los tolimenses, además, sumaron los seis encuentros de cuadrangulares y, con las dos fechas de Liga que ya jugó, suma 40.

El Rey de Corazones ha disputado, hasta el momento, 36 partidos teniendo en cuenta los que ya jugó este semestre. “No hemos tenido opción de entrenar mucho por la cantidad de partidos que hemos jugado. El equipo, a medida que avance el torneo, tomará forma. Esta gente ha demostrado que tiene amor por la camiseta y si mantenemos eso estaremos bien. Necesitamos tiempo y paciencia. Prometemos que, con trabajo, todo irá mejorando”, aseguró Amaranto Perea.

Después del compromiso en Ibagué, el cuadro rojo tendrá siete días para entrenar, descansar y que los jugadores se acoplen más a la idea de juego de Amaranto Perea, antes de recibir a Millonarios en el Atanasio (11 de agosto),