Terminó la primera semana del Mundial: 56 futbolistas anotaron 74 goles en 24 partidos; así va la tabla de goleadores

En los siete días que se han jugado del Mundial 2026 se han marcado, hasta el momento, 74 goles. Solo uno de los encuentros que se han disputado en el torneo organizado por Canadá, México y Estados Unidos, terminó igualado sin tantos: el emparejamiento entre España y Cabo Verde del 15 de junio pasado.

En los 24 partidos que se han jugado hasta el momento en Norteamérica 2026, han anotado 56 futbolistas. Sin embargo, solo uno de ellos ha logrado, hasta el momento, anotar tres dianas en el mismo encuentro: Lionel Messi.