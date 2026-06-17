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Terminó la primera semana del Mundial: 56 futbolistas anotaron 74 goles en 24 partidos; así va la tabla de goleadores

La primera jornada de la Copa del Mundo de Norteamérica solo tuvo un partido que terminó sin goles: España y Cabo Verde. En el resto hubo, por lo menos, un gol.

  • El delantero argentino Lionel Messi busca conseguir la bota de oro del Mundial, uno de los pocos trofeos que le faltan. Foto: Getty
    El delantero argentino Lionel Messi busca conseguir la bota de oro del Mundial, uno de los pocos trofeos que le faltan. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

17 de junio de 2026
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En los siete días que se han jugado del Mundial 2026 se han marcado, hasta el momento, 74 goles. Solo uno de los encuentros que se han disputado en el torneo organizado por Canadá, México y Estados Unidos, terminó igualado sin tantos: el emparejamiento entre España y Cabo Verde del 15 de junio pasado.

En los 24 partidos que se han jugado hasta el momento en Norteamérica 2026, han anotado 56 futbolistas. Sin embargo, solo uno de ellos ha logrado, hasta el momento, anotar tres dianas en el mismo encuentro: Lionel Messi.

El capitán de la Selección Argentina consiguió un triplete en la victoria 3-0 de su país contra Argelia en el estadio de Kansas City. Con eso, se montó en la parte alta de la tabla de goleadores del Mundial 2026. También se ratificó en la parte alta de la tabla de máximos anotadores de la historia del torneo: igualó, con 16 festejos, al alemán Miroslav Klose.

Por el momento, Messi le saca un gol de diferencia a futbolistas como el inglés Harry Kane, el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, en la tabla de anotadores de esta edición del mundial, que llegó al final de su primera semana con el duelo entre Colombia y Uzbekistán disputado en Ciudad de México.

¿Cómo va la tabla de goleadores del Mundial?

1. Lionel Messi (Argentina), 3 goles.

2. Kylian Mbappé (Francia), 2 goles.

3. Erling Haaland (Noruega), 2 goles.

4. Harry Kane (Inglaterra), 2 goles.

5. Yaasin Ayari (Suecia), 2 goles.

6. Florian Balogun (Estados Unidos), 2 goles.

7. Kai Havertz (Alemania), 2 goles.

8. Elijah Just (Nueva Zelanda), 2 goles.

Futbolista con un gol:

Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Brown (Alemania), Comenencia (Curazao), Diallo (Costa de Marfil), Embolo (Suiza), Gyökeres (Suecia), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Jimenez (México), Kamada (Japón), Krejci (República Checa), Larin (Canadá), Lukic (Bosnia), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Quiñones (México), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Saibari (Marruecos), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Summerville (Países Bajos), Svanberg (Suecia), Undav (Alemania), van Dijk (Países Bajos), Vinícius Júnior (Brasil), Jude Bellingham (Inglaterra), Marcus Rashford, Caleb Yirenkyi (Ghana), Luis Díaz (Colombia), Daniel Muñoz (Colombia), Abbosbek Fayzullaev (Uzbekisstán), Jaminton Campaz (Colombia).

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