Video | Con su gol contra Japón, Martinelli rompió récord que tenía Pelé desde hace 68 años con Brasil

Japón, que todo el juego marcó en bloque, tenía a cinco futbolistas metidos en el área. Sin embargo, el brasileño Bruno Guimaraes metió un pase quirúrgico entre líneas que el futbolista Gabriel Martinelli, uno de los que mejor juego tuvo en Houston, Texas, con el equipo de Brasil, anotó el tanto que puso a celebrar a la mayor parte del estadio porque los suramericanos clasificaban a octavos de final.

¿Por qué el gol de Martinelli contra Japón es histórico?

El gol de Martinelli no solo dejó fríos a los futbolista de Japón, que esperaban dar el golpe en el tiempo extra. También rompió un par de récords mundialistas. El primero fue para la interna de su Selección: el tanto, conseguido al minuto 90+5, se convirtió en el gol más tardío de Brasil en una Copa del Mundo, superando el que anotó Pelé, contra Suecia, en la final del Mundial de 1958.

En el partido disputado el 29 de junio de 1958, uno de los mejores futbolistas de la historia marcó el quinto gol de Brasil al minuto 90, en la última jugada del partido. 68 años después Martinelli batió ese récord anotando para los brasileños cuando ya iban cinco minutos de reposición. Ese tanto, además, se convirtió en el más tardío en una fase de eliminación en la historia de los mundiales.