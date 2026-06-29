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Video | Con su gol contra Japón, Martinelli rompió récord que tenía Pelé desde hace 68 años con Brasil

El futbolista rompió un registro que se tenía desde el 29 de junio de 1958, cuando el elenco brasileño ganó el Mundial que se jugó en Suecia.

  • El futbolista Gabriel Martinelli anotó el gol que le dio la victoria a Brasil contra Japón en Houston. Foto: tomada del x de @FifaWorldCup
    El futbolista Gabriel Martinelli anotó el gol que le dio la victoria a Brasil contra Japón en Houston. Foto: tomada del x de @FifaWorldCup
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Todo apuntaba a que el tiempo reglamentario terminaría empatado. Los japoneses ya se alistaban para la prórroga. Los hinchas brasileños, entre tanto, mantenían la cara medio desesperada, medio decepcionada, que tuvieron durante gran parte del encuentro de 16avos de final del Mundial 2026 ante Japón, que hasta el minuto 90 iba 1-1.

Sin embargo, en Houston ocurrió algo que solo suele pasar en el Santiago Bernabéu. Por un minuto la Brasil de Carlo Ancelotti, el rey de las remontadas en la Liga de Campeones, jugó como si estuviera vestida de blanco Real Madrid. Endrick, futbolista que parece no es de los afectos del entrenador italiano –no le daba minutos en el cuadro merengue–, recuperó un balón cerca del área nipona e inició un ataque que, en apariencia, no tenía riesgo.

Japón, que todo el juego marcó en bloque, tenía a cinco futbolistas metidos en el área. Sin embargo, el brasileño Bruno Guimaraes metió un pase quirúrgico entre líneas que el futbolista Gabriel Martinelli, uno de los que mejor juego tuvo en Houston, Texas, con el equipo de Brasil, anotó el tanto que puso a celebrar a la mayor parte del estadio porque los suramericanos clasificaban a octavos de final.

¿Por qué el gol de Martinelli contra Japón es histórico?

El gol de Martinelli no solo dejó fríos a los futbolista de Japón, que esperaban dar el golpe en el tiempo extra. También rompió un par de récords mundialistas. El primero fue para la interna de su Selección: el tanto, conseguido al minuto 90+5, se convirtió en el gol más tardío de Brasil en una Copa del Mundo, superando el que anotó Pelé, contra Suecia, en la final del Mundial de 1958.

En el partido disputado el 29 de junio de 1958, uno de los mejores futbolistas de la historia marcó el quinto gol de Brasil al minuto 90, en la última jugada del partido. 68 años después Martinelli batió ese récord anotando para los brasileños cuando ya iban cinco minutos de reposición. Ese tanto, además, se convirtió en el más tardío en una fase de eliminación en la historia de los mundiales.

El gol de Martinelli superó el registro que tenía el italiano Francesco Totti, quien en el duelo entre su seleccionado nacional y Australia de Alemania 2006, marcó un tanto cuando iban 94 minutos y 26 segundos. Quien más se había acercado a ese registro fue el belga Nacer Chadli, en el duelo entre su país y Japón en Rusia 2018: marcó cuando iban 94:41 minutos.

El seleccionado brasileño se medirá en octavos de final contra el ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, que se disputa el martes 30 de junio, desde el mediodía de nuestro país, en el estadio de Dallas, en Texas.

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