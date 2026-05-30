¿Será la hora de los 9 colombianos en el Mundial? Colombia necesita de sus goles

En el fútbol existe una verdad que parece inalterable: la responsabilidad del gol casi siempre termina recayendo sobre el delantero centro. Sobre el número 9. Sobre ese atacante que vive entre los defensores centrales, que juega muchas veces de espaldas al arco, que soporta los golpes, las críticas y la presión constante de convertir en gol cada oportunidad que recibe.
El delantero de área es, históricamente, el encargado de poner la última puntada de las jugadas elaboradas. Puede que el fútbol moderno exija participación colectiva y que los goles deban ser responsabilidad de todo el equipo, pero para los hinchas y la opinión pública el juicio casi siempre termina siendo individual. Si el equipo gana, el goleador suele ser héroe; si pierde o falla opciones claras, es el primero en quedar señalado.
Y en Colombia, esa discusión alrededor del gol se ha vuelto recurrente durante los últimos años. Las últimas participaciones mundialistas de la Selección dejaron sensaciones encontradas alrededor de sus delanteros. El equipo logró competir, emocionó al país y dejó actuaciones memorables, pero paradójicamente sus máximas figuras ofensivas no terminaron siendo los delanteros centro llamados a marcar diferencias.