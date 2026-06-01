Cierres viales y filtros de ingreso: lo que debe saber si va al partido de despedida de la Selección Colombia en El Campín

La apertura de puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín está programada desde las 2:00 p. m. de este lunes 1 de junio, con el fin de recibir a cerca de 35.000 espectadores que asistirán al compromiso de despedida de la Selección Colombia al Mundial 2026 frente a Costa Rica, programado para las 6:00 p.m. Le puede interesar: Así fue el banderazo de los hinchas colombianos en Bogotá: La Selección juega hoy contra Costa Rica Ante la magnitud de la asistencia, las autoridades locales implementaron un protocolo estricto que detalla las recomendaciones de seguridad, las restricciones de convivencia y las modificaciones de movilidad obligatorias para ingresar sin contratiempos.

Tres anillos de seguridad y control de acceso

Para acceder al escenario deportivo, los aficionados deberán superar tres anillos de seguridad que cubrirán la parte interna de El Campín, las puertas de ingreso directo y las zonas externas adyacentes. La Policía Nacional enfatizó en la necesidad de prever los tiempos de desplazamiento y llegar con la mayor anticipación posible para evitar las aglomeraciones y congestiones de última hora en los filtros oficiales. Le recomendamos leer: La Selección Colombia se alista para su despedida ante Costa Rica, ¿quiénes serían los titulares y a qué hora juegan? El operativo general de vigilancia estará compuesto por cerca de 1.000 uniformados de distintas especialidades, distribuidos en un servicio preliminar de 200 agentes y un componente principal de 800 uniformados. Además, se implementará un monitoreo aéreo continuo operado por el helicóptero Halcón y dos drones, elementos tecnológicos destinados a supervisar el comportamiento de los asistentes en tiempo real.

Recomendaciones para menores y objetos personales

La Policía Nacional emitió directrices específicas para las personas que asistan acompañadas de menores de edad. Adicionalmente, se recomendó a los hinchas llevar exclusivamente los elementos indispensables para el espectáculo. Además, la instrucción principal exige no dejar solos a los niños bajo ninguna circunstancia y mantenerlos estrictamente de la mano para prevenir accidentes o extravíos en medio de la multitud. Las autoridades sugieren vigilar permanentemente pertenencias de valor como teléfonos celulares, billeteras o documentos personales, así como abstenerse de portar objetos innecesarios que compliquen las requisas o supongan un riesgo de pérdida durante los controles oficiales.

Controles de alcohol y desvíos vehiculares

En materia de convivencia, las autoridades anunciaron la aplicación de estrictos controles frente al consumo de bebidas embriagantes, tanto en el espacio público como en los establecimientos comerciales circundantes. Para evitar riñas y garantizar la seguridad ciudadana, 100 uniformados integrados en dos reacciones motorizadas patrullarán activamente los sectores comerciales aledaños. Finalmente, la movilidad en la zona registrará modificaciones temporales. Los conductores deberán tener en cuenta desvíos viales programados en la Transversal 25, la carrera 24 y la calle 53, siendo necesaria la planeación anticipada y el uso de vías alternas. Cualquier situación que afecte la seguridad se puede reportar a la línea de emergencias 123. También le puede interesar: Previo al partido contra Colombia, técnico de Costa Rica habla sobre jugadores involucrados en balacera

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