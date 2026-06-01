Cierres viales y filtros de ingreso: lo que debe saber si va al partido de despedida de la Selección Colombia en El Campín

La apertura de puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín está programada desde las 2:00 p. m. de este lunes 1 de junio, con el fin de recibir a cerca de 35.000 espectadores que asistirán al compromiso de despedida de la Selección Colombia al Mundial 2026 frente a Costa Rica, programado para las 6:00 p.m.
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Ante la magnitud de la asistencia, las autoridades locales implementaron un protocolo estricto que detalla las recomendaciones de seguridad, las restricciones de convivencia y las modificaciones de movilidad obligatorias para ingresar sin contratiempos.