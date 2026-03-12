“Yo no lo llevaría al Mundial”: Pinto aviva el debate sobre Jhon Jáder Durán

La polémica alrededor del delantero colombiano Jhon Jáder Durán sigue generando reacciones en el fútbol nacional. En medio del debate sobre su posible presencia con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el experimentado entrenador Jorge Luis Pinto se pronunció y dejó clara su postura sobre el joven atacante.
Sus declaraciones se suman a una discusión que en los últimos días ha dividido opiniones entre exfutbolistas, analistas y aficionados.
El debate comenzó tras las declaraciones del histórico exjugador Carlos Valderrama, quien sugirió que el propio Durán habría decidido apartarse del combinado nacional debido a supuestos conflictos internos con algunos compañeros.
Las palabras del excapitán colombiano provocaron una rápida reacción del delantero, quien utilizó sus redes sociales para desmentir esas versiones. Durán aseguró que nunca ha tenido enfrentamientos con integrantes del grupo y rechazó cualquier insinuación sobre problemas dentro del vestuario.