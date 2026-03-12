Wadith Manzur: los lazos de su carrera política que lo llevaron a la captura por el caso de la UNGRD

El político oriundo de Montería, Wadith Alberto Manzur Imbett, se entregó hoy ante la justicia que lo investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción en el que estarían involucrados más de una decena de funcionarios y exministros. Ayer, la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención y lo llamó a juicio. ¿Cuál ha sido el recorrido político de Manzur y cómo llegó a estar involucrado en el caso de la UNGRD? Particularmente, al político cordobés se le indaga por presuntamente actuar como “vocero” para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de favores legislativos para el Gobierno. Es investigado por los delitos de cohecho impropio e interés indebido en celebración de contratos. Le puede interesar: Fact check | No es cierto que Petro frenó la corrupción en la UNGRD apenas se conoció el caso, como dijo Declaraciones de exfuncionarios —entre ellas las de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y hoy con principio de oportunidad— lo señalan de haber ejercido presiones para beneficiar a determinados sectores.

Sin embargo, su nombre y su apellido no son nuevos en el ámbito político de Colombia. Manzur llegó a la Cámara de Representantes en 2018 con 71.550 votos y fue reelegido en 2022. Durante su paso por esa corporación, integró la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos y de Hacienda. En 2023 también hizo parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), instancia en la que —según las investigaciones judiciales— se habría gestado uno de los capítulos del escándalo por el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Si bien tiene recorrido en las filas militantes del Partido Conservador, lo suyo también es un legado familiar. Su padre, Julio Alberto Manzur Abdala, también fue senador del movimiento político, quien estuvo ocupando una curul entre 1982-1990 y entre 1994-2009. No obstante, si bien tiene legado familiar en la política, esta no es del todo brillante. Manzur Abdala ha estado involucrado en diversas investigaciones penales por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Los señalamientos contra Manzur

La historia se remonta, según consta en el expediente del caso, cuando el nombre de Wadith Manzur apareció consignado en una libreta de apuntes marca “Norma” (tipo minibloque, de colores amarillo y azul) que fue entregada por la defensa de Olmedo López como elemento material probatorio. En particular, en la hoja 20 de esa libreta se registra la anotación: “Wadith Manzur-Costa”.

Además, en interrogatorios ante la fiscal del caso, María Cristina Patiño, López sostuvo que la congresista Karen Manrique habría sugerido el nombre de Manzur como el legislador que mantendría contacto con María Alejandra Benavides en la intermediación entre el Legislativo y el Gobierno. Tras esa sugerencia, López aseguró que contactó a Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, mediante una videollamada realizada desde el despacho del entonces ministro Luis Fernando Velasco —hoy detenido por el caso— para informarle sobre la reunión, sus participantes y las instrucciones impartidas. Amplíe la noticia: Caso UNGRD en la Corte Suprema: las pruebas contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique

Su poder en la costa sigue vigente hasta el día de hoy. Manzur fue reelegido el pasado domingo 8 de marzo como senador con una de las mayores votaciones, con 125.000 sufragios obtenidos por el Partido Conservador. En paraleo, justamente, Manzur acababa de convertirse en padre. Su bebé recién nacido nació hace a penas tres meses. Su esposa, Sara Aristizabal, tuvo complicaciones durante el embarazo.

Ya se entregó y está en el búnker de la Fiscalía

En la mañana de este jueves, el parlamentario se presentó ante las autoridades judiciales en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Antes de esto, Manzur, en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X, aseguró que recibió “con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia”. Agregó que tenía “plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”. En su mensaje, Manzur también aseguró que confía en la justicia y en que este proceso se le “permitirá esclarecer los hechos” y demostrar “su inocencia”. Además, señaló que tiene la “tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”. Lea también: Congresista Wadith Manzur se entregó a las autoridades: “Tengo plena tranquilidad”

