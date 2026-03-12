Wadith Manzur: los lazos de su carrera política que lo llevaron a la captura por el caso de la UNGRD

El político oriundo de Montería, Wadith Alberto Manzur Imbett, se entregó hoy ante la justicia que lo investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción en el que estarían involucrados más de una decena de funcionarios y exministros. Ayer, la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención y lo llamó a juicio. ¿Cuál ha sido el recorrido político de Manzur y cómo llegó a estar involucrado en el caso de la UNGRD?
Particularmente, al político cordobés se le indaga por presuntamente actuar como “vocero” para direccionar contratos de la UNGRD a cambio de favores legislativos para el Gobierno. Es investigado por los delitos de cohecho impropio e interés indebido en celebración de contratos.
Declaraciones de exfuncionarios —entre ellas las de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y hoy con principio de oportunidad— lo señalan de haber ejercido presiones para beneficiar a determinados sectores.