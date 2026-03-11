Lanzan créditos por $2 billones para agricultores afectados por las lluvias: ¿cómo acceder?

El Gobierno Nacional aprobó un nuevo programa especial de crédito para apoyar a los productores rurales afectados por la emergencia climática, con el que espera movilizar hasta $2 billones en financiamiento para recuperar la producción agropecuaria en varias regiones del país. La medida fue aprobada por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), presidida por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y hace parte del Programa Especial de Crédito para el Restablecimiento Productivo (PECRP). Puede leer: Guerra en Irán encarece los fertilizantes y preocupa al agro colombiano: la urea ya subió más de 14% El programa comenzará a operar el 7 de abril y busca facilitar el acceso a recursos para recuperar cultivos, reponer activos productivos y restablecer la actividad agropecuaria en los territorios afectados por la ola invernal. La iniciativa está dirigida a productores de Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

$2 billones en créditos, subsidios y garantías para el campo

El programa prevé movilizar hasta $2 billones en créditos de redescuento, acompañados por $153.000 millones en incentivos y subsidios y $80.000 millones en garantías especiales a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Entérese: Golpe al bolsillo: yuca, plátano y tomate de árbol, alimentos que más subieron de precio en el último año El objetivo es restablecer la capacidad productiva del campo, evitar que los productores pierdan su capital y contribuir a la seguridad alimentaria del país. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que el programa busca garantizar que campesinos, productores y organizaciones rurales tengan acceso a financiamiento, seguros agropecuarios y asistencia técnica para recuperar sus cultivos y su capacidad productiva. “Proteger el trabajo del campo es también proteger la seguridad alimentaria y la dignidad de quienes producen los alimentos del país”, afirmó.

Prioridad para pequeños productores y asociaciones campesinas

El programa dará prioridad a pequeños productores, asociaciones campesinas y organizaciones rurales ubicadas en los municipios afectados. Le interesa: Inflación avanzó a menor ritmo en febrero y se ubicó en 5,29 % Los beneficiarios podrán acceder a subsidios a la tasa de interés, incentivos para la recuperación productiva, garantías de crédito, seguros agropecuarios y asistencia técnica para enfrentar los riesgos climáticos. La ejecución del programa estará a cargo del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), que operará a través del Banco Agrario y de otros intermediarios financieros. Según Jimena Ruiz, presidenta encargada de Finagro, el programa combina instrumentos financieros para facilitar la recuperación productiva de los territorios afectados. “Mediante subsidios a la tasa de interés, incentivos y apoyos para asistencia técnica buscamos recuperar la actividad productiva, fortalecer la gestión del riesgo y promover nuevos proyectos de infraestructura y agroindustria”, explicó.

Las seis líneas de crédito para apoyar la recuperación del campo

El programa contará con seis líneas de apoyo diseñadas para atender diferentes necesidades de los productores y de los territorios rurales. 1. Crédito para pequeños productores: financiará actividades como siembra, pago de mano de obra o alquiler de maquinaria. Incluye subsidios de hasta 16 puntos porcentuales en la tasa de interés, garantía de hasta 90% del crédito y cobertura de hasta 80% del seguro agropecuario y la asistencia técnica. Más noticias: Exportaciones crecieron 12,6% en enero y superaron los US$4.252 millones Por ejemplo, un pequeño productor que solicite crédito para sembrar maíz o recuperar activos perdidos podría acceder a tasas efectivas cercanas al 0,3% anual, gracias a los subsidios. 2. Crédito para asociaciones rurales: apoyará proyectos colectivos de cooperativas y organizaciones campesinas en producción, transformación, comercialización o actividades ambientales. Contempla subsidios de hasta 14 puntos en la tasa de interés, garantía de hasta 90%, apoyo de hasta 80% en seguros agropecuarios e incentivos de recuperación productiva de hasta 20% del crédito. 3. Infraestructura productiva regional: financiará obras de riego, drenaje, control de inundaciones, centros de acopio, almacenamiento, comercialización y cadena de frío ejecutadas por entidades territoriales. Incluye incentivos de recuperación productiva de hasta 13%. 4. Microfinanzas rurales: dirigida a apoyar actividades productivas complementarias y capital de trabajo en comunidades rurales, con subsidios de hasta 28 puntos porcentuales en la tasa de interés, tasas efectivas entre 3% y 5%, garantía de hasta 90% y asistencia técnica. 5. Crédito para medianos y grandes productores: apoyará proyectos productivos y agroindustriales afectados por la emergencia. Los medianos productores podrán recibir apoyo de hasta 30% en el costo del seguro agropecuario, mientras que los grandes productores podrán acceder a crédito, pero sin subsidios directos. 6. Gestión de riesgos agropecuarios: incluirá instrumentos financieros y asistencia técnica para fortalecer la protección frente a eventos climáticos extremos, como seguros agropecuarios y herramientas de gestión del riesgo.

Garantías para facilitar el acceso al crédito rural

Para facilitar el acceso al financiamiento, el Gobierno creó una cuenta especial en el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) con recursos de hasta $80.000 millones. Gracias a este respaldo, en las líneas dirigidas a pequeños productores, asociaciones y microfinanzas rurales, la comisión de garantía será del 0%, eliminando uno de los principales costos para acceder a crédito. Vea aquí: Emergencia económica: los cinco decretos que expidió Petro para enfrentar la crisis invernal Esto busca ampliar el acceso al financiamiento para campesinos, mujeres rurales, jóvenes y organizaciones productivas afectadas por la emergencia climática.

Banco Agrario apoyará la entrega de los créditos