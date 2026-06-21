Lo que nadie vio: así fue el emotivo encuentro de los jugadores de Colombia con sus familiares en pleno Mundial

La euforia se apoderó del estadio Azteca apenas el árbitro decretó el final del encuentro. Colombia había debutado con victoria en el Mundial de 2026 y más de 75.000 compatriotas, que durante noventa minutos convirtieron las tribunas en una extensión del territorio nacional, celebraban una jornada inolvidable en Ciudad de México.
Sobre el césped, los jugadores se abrazaban, intercambiaban felicitaciones y reconocían el esfuerzo de sus rivales. Luego levantaban los brazos hacia las graderías para agradecer el respaldo incondicional de una afición que jamás dejó de alentarlos. Parecía el cierre perfecto de una noche histórica. Sin embargo, la verdadera celebración apenas estaba por comenzar.