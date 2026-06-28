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La advertencia de Jhon Lucumí antes de Ghana: “hay que ir al frente y ganar”

La Selección Colombia cerró la fase de grupos con un valioso empate frente a Portugal y confirmó que está lista para competir de tú a tú con cualquier rival. Tras el partido, Jhon Lucumí destacó el crecimiento colectivo del equipo y aseguró que la Tricolor debe mantener su papel de protagonista para seguir avanzando en el Mundial.

  • Jhon Lucumí, uno de los hombres importantes de Colombia en este Mundial. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Jhon Lucumí, uno de los hombres importantes de Colombia en este Mundial. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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La Selección Colombia sigue transmitiendo confianza en el Mundial. El empate frente a Portugal no solo le permitió cerrar una sólida fase de grupos, sino que también reforzó la sensación de que el equipo de Néstor Lorenzo está preparado para competir contra las mejores selecciones del torneo.

Uno de los jugadores que mejor simboliza ese momento es Jhon Lucumí. El defensor, que junto a Dávinson Sánchez ha conformado una de las zagas más sólidas del campeonato, prefirió centrar todos los elogios en el trabajo colectivo antes que en su rendimiento individual.

“El equipo ha hecho un gran partido, ha hecho grandes cosas. Hemos ido mejorando partido tras partido y creo que hoy lo demostramos. Eso es importante”, afirmó el central, convencido de que el crecimiento del grupo es la principal fortaleza de la Tricolor.

Lucumí resaltó que el verdadero objetivo pasa por mantener la unión del plantel y seguir elevando el nivel de cara a los partidos decisivos.

“Lo importante es que el grupo se mantenga unido, que se mantenga creciendo, que se mantenga en buen nivel. Eso nos va a ayudar muchísimo para lo que viene y para pensar en el partido fundamental que tenemos en los dieciseisavos de final”, explicó.

El defensor también coincidió con la idea expresada por Daniel Muñoz sobre la personalidad que ha mostrado Colombia durante el campeonato. Para Lucumí, en un Mundial no basta con competir; hay que asumir el protagonismo.

“Es la idea. En estos torneos debes ser protagonista, porque si no lo eres es muy difícil que puedas avanzar y llegar a instancias definitivas. Ahora ya estamos ahí y tenemos que seguir siendo protagonistas, tratar de ir al frente y, a veces, tomar riesgos con responsabilidad, porque hay que ganar los partidos para seguir avanzando”, aseguró.

Además del resultado, la jornada tuvo un significado especial para el defensor, quien celebró su cumpleaños sobre el césped con una actuación sobresaliente frente a una de las selecciones favoritas del torneo.

“Fue un gran regalo de parte del equipo por el partido que hicimos, por lo que entregó el grupo y por el crecimiento que hemos tenido. También hay varios compañeros que no han jugado y tienen un nivel bárbaro, así que estamos muy contentos por eso”, comentó.

Lucumí insistió en que el secreto del buen momento de Colombia está en mantener la humildad y no perder el enfoque, pese a la ilusión que ha despertado el equipo entre los aficionados.

“Esperamos poder seguir así, seguir trabajando unidos, con humildad, tranquilos y poder ir paso a paso para alcanzar el objetivo”, señaló.

Finalmente, el zaguero envió un mensaje de agradecimiento a los miles de colombianos que han acompañado a la Selección durante el Mundial y a quienes siguen alentando desde el país.

“Muchas gracias a ustedes y un abrazo para toda Colombia por todo el apoyo que nos dan”, concluyó.

Con una defensa cada vez más sólida, un grupo convencido de sus capacidades y una identidad de juego que se fortalece en cada presentación, Colombia llega a la fase eliminatoria con argumentos para soñar. Las palabras de Jhon Lucumí reflejan el sentir de un equipo que ya no se conforma con competir: quiere ser protagonista hasta el final.

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