Jhon Arias revela el secreto de su nueva versión en Colombia y envía un mensaje al Chocó

La Selección Colombia comenzó su camino mundialista con una victoria que dejó múltiples conclusiones positivas. Aunque el reconocimiento al mejor jugador del partido fue para Luis Díaz, uno de los futbolistas más destacados sobre el terreno de juego fue Jhon Arias, quien asumió un papel protagónico en la construcción ofensiva del equipo y se convirtió en el socio ideal de sus compañeros en los momentos más complejos del encuentro.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el volante ofensivo expresó su felicidad por cumplir uno de los mayores sueños de su carrera: disputar una Copa del Mundo con la camiseta de Colombia.