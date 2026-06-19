Jhon Arias revela el secreto de su nueva versión en Colombia y envía un mensaje al Chocó

En diálogo con EL COLOMBIANO, el volante ofensivo expresó su felicidad por cumplir uno de los mayores sueños de su carrera: disputar una Copa del Mundo con la camiseta de Colombia.

La Selección Colombia comenzó su camino mundialista con una victoria que dejó múltiples conclusiones positivas. Aunque el reconocimiento al mejor jugador del partido fue para Luis Díaz, uno de los futbolistas más destacados sobre el terreno de juego fue Jhon Arias, quien asumió un papel protagónico en la construcción ofensiva del equipo y se convirtió en el socio ideal de sus compañeros en los momentos más complejos del encuentro.

“Fue un debut soñado. Es un momento que uno siempre imagina desde niño: representar a su país y estar en el mayor escenario del fútbol, que es un Mundial”, afirmó Arias.

El jugador destacó el carácter mostrado por el equipo durante un partido que consideró especialmente exigente por tratarse del debut mundialista. Según explicó, el grupo supo manejar la ansiedad, los nervios y la presión propia de una primera presentación en un torneo de esta magnitud.

Arias señaló que Colombia llegó al compromiso consciente de las sorpresas que habían dejado otros resultados de la primera jornada, una situación que obligaba a mantener la concentración.

“Demostramos ser una selección con grandes herramientas y que supo sobreponerse a los momentos de tensión. Era importante comenzar ganando y comenzar ganando bien, y eso fue lo que hicimos”, destacó.

Uno de los momentos que llamó la atención fue la conversación que sostuvo con el técnico Néstor Lorenzo al finalizar el primer tiempo. Aunque prefirió mantener en reserva los detalles de ese diálogo, sí dejó claro que siente un respaldo absoluto por parte del entrenador.

“Son cosas que se quedan entre el profe y yo, pero claramente siento esa confianza y ese respaldo por parte de él y de mis compañeros”, explicó.

El futbolista aseguró que su objetivo es aportar desde cualquier función que le sea asignada, poniendo al servicio del equipo su esfuerzo, talento y capacidad de adaptación.

En los últimos compromisos de la Selección, Lorenzo ha utilizado a Arias en diferentes posiciones, dándole un rol distinto al que habitualmente desempeña en sus clubes. Arias explicó que ha dialogado sobre ello con el entrenador y que no le molesta cuando lo utiliza como extremo. Lejos de verlo como una dificultad, el jugador considera que esta experiencia está enriqueciendo su crecimiento futbolístico.

“Cuando me pone de extremo es una posición diferente a la que desempeño en mis clubes, pero me está ayudando a ser un jugador más multifuncional y más completo. Todavía tengo cosas por aprender y mejorar, pero me siento bastante cómodo”, aseguró.

La versatilidad se ha convertido en una de las principales virtudes del futbolista, quien cada vez encuentra más espacios para influir en distintas zonas del campo, mostrando asociaciones fluidas con James Rodríguez y Luis Díaz, una sociedad que permite generar peligro constante en ataque.

El jugador reconoció que compartir cancha con futbolistas de esa calidad facilita la creación de conexiones naturales dentro del juego.

“Cuando se juega al lado de grandes jugadores, esas pequeñas conexiones fluyen de manera más fácil. La Selección Colombia tiene grandes constructores de juego y fue importante la manera en que se ganó”, manifestó.

Arias también reconoció que llega a la Copa del Mundo atravesando uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

“Es un momento especial en mi carrera y ojalá pueda retribuir y demostrar todo lo bueno que he venido haciendo”, comentó.

Su rendimiento reciente y la confianza que le brinda el cuerpo técnico lo han convertido en una de las cartas más valiosas de Colombia para afrontar los desafíos ante Congo y Portugal.

Más allá de lo deportivo, Arias destacó la emoción que siente al representar a su tierra natal. Reveló que ha recibido videos de celebración desde el Chocó y aseguró que uno de sus mayores deseos es que las personas de su región se sientan identificadas con su desempeño.