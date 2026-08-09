El premio a la constancia: Juan Felipe Rodríguez asciende al WorldTour con el EF Education

Cuando Juan Felipe Rodríguez conoció en días recientes su ascenso al equipo principal del EF Education-EasyPost, no necesitó muchas palabras para resumir el camino recorrido. Lo hizo compartiendo una historia en Instagram acompañada por una canción del grupo mexicano Zona Corrido que parecía describir su propia historia.
“Con esfuerzo todo llega, nunca lo olviden. Los sueños grandes no se consiguen fáciles... No fue suerte, fue disciplina...”, dice parte de la letra que eligió el corredor para celebrar el momento más importante de su carrera. Y difícilmente podría existir una descripción más acertada.
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A sus 22 años, el ciclista nacido en Tenjo, Cundinamarca, pasó del equipo de desarrollo de la estructura estadounidense a integrar oficialmente una de las escuadras del WorldTour, la máxima categoría del ciclismo internacional, un paso que confirma su progresión y devuelve una noticia alentadora para el ciclismo colombiano, necesitado de nuevas figuras tras varios años sin el protagonismo que venían marcando los escarabajos en Europa.
Con su llegada, Rodríguez se convierte en el duodécimo colombiano que actualmente hace parte del WorldTour, un pelotón que en octubre próximo perderá a uno de sus grandes referentes con el retiro de Nairo Quintana del ciclismo profesional.