Sudáfrica dio la sorpresa en el Mundial: venció a Corea en Monterrey y superó, por primera vez, la fase de grupos

La Selección de Sudáfrica es una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. El elenco africano, que jugó todos sus partidos de fase de grupos en México, terminó segundo del Grupo A de la Copa del Mundo y avanzó, por primera vez en su historia, a la segunda ronda del torneo.
Los sudafricanos, que iniciaron su camino mundialista perdiendo contra el elenco local el 11 de junio pasado en el estadio Azteca de Ciudad de México, lograron la épica después de vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio de Monterrey la noche del miércoles en el último duelo de la fase de grupos.