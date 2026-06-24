Sudáfrica dio la sorpresa en el Mundial: venció a Corea en Monterrey y superó, por primera vez, la fase de grupos

La Selección de Sudáfrica es una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. El elenco africano, que jugó todos sus partidos de fase de grupos en México, terminó segundo del Grupo A de la Copa del Mundo y avanzó, por primera vez en su historia, a la segunda ronda del torneo. Los sudafricanos, que iniciaron su camino mundialista perdiendo contra el elenco local el 11 de junio pasado en el estadio Azteca de Ciudad de México, lograron la épica después de vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio de Monterrey la noche del miércoles en el último duelo de la fase de grupos.

El equipo africano, que empató 1-1 con República Checa en su segunda presentación, se impuso con un gol de Thapelo Maseko, quien marcó al minuto 63 en el estadio de los Rayados de Monterrey un tanto que quedará, para siempre, en la historia del fútbol sudafricano. Con ese tanto, la Selección sudafricana llegó a cuatro puntos y finalizó segunda del grupo que ganó México con puntaje perfecto: los locales hicieron 9 de 9 puntos posibles tras vencer, en el Azteca, 3-0 a República Checa en su última presentación.

¿Cómo le había ido a Sudáfrica en sus otros mundiales?

Norteamérica 2026 es el cuarto Mundial que disputa la Selección de Sudáfrica. El primero fue en Francia 1998. El segundo en Corea-Japón 2002. El tercero fue en 2010, cuando organizaron el torneo. En todas esas ediciones quedaron eliminados en la primera ronda.

Lo más cerca que habían estado de avanzar de ronda fue en 2002, cuando estuvieron cerca de pasar a octavos de final después de vencer a Eslovenia, empatar con Paraguay y perder con España. Sin embargo, no consiguió el cupo: los paraguayos terminaron segundo y ellos terceros.