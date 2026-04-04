Estas son las selecciones “exóticas” que tendrá el Mundial de Norteamérica 2026: dos serán rivales de Colombia

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tiene varios aspectos que lo hacen único e histórico. El solo hecho de que haya 48 participantes abrió la posibilidad de contar con varias selecciones que participarán por primera vez en la máxima cita del fútbol y otras que regresaran después de décadas. Las debutantes en la Copa de este año serán Cabo Verde, Uzbekistán, Curazao y Jordania, mientras que República Democrática del Congo–antes Zaire– y Haití regresan tras 52 años. Igual pasa con Austria, que vuelve tras su debut en Suiza-54 y Francia-98. Iraq, lo hace después de 40 años y otras como Noruega, Austria y Escocia actuarán tras casi 30 años de ausencia. También le puede interesar: Salud de James Rodríguez: revelan detalles de su estado y qué fue lo que realmente lo llevó a la hospitalización Turquía clasificó luego de 26 años, República Checa retorna tras 20; mientras que Sudáfrica y Nueva Zelanda lo hacen 16 años después.

Otras como Bosnia y Herzegovina regresan luego de debutar en Brasil 2014 y ahora tienen tiquete a Norteamérica dejando en el camino a otro campeón mundial (Italia) en el repechaje. Igual recorrido tiene Argelia, que luego de estar en Brasil 2014 vuelve a competencia (quinta participación) en 2026. Dos de esas selecciones “exóticas” que estarán en la cita de Norteamérica serán rivales de Colombia: Uzbekistán y República Democrática del Congo. La primera llegó por clasificación directa; la segunda por repechaje, dejando en el camino a Jamaica. Sobre lo que será el duelo contra los cafeteros, el técnico del Congo, Sébastien Desabre, mencionó que “volveremos aquí (Guadalajara) para enfrentar a Colombia, pero en estos momentos solo sabemos que vamos a preparar el partido de forma seria. Debemos pensar en la estrategia porque será un excelente equipo, un rival difícil”.

Debutantes que darán guerra en el mundial

Cabo Verde, Uzbekistán, Curazao y Jordania serán debutantes en la cita de Norteamérica. En el grupo E los de Curazao tendrán como rivales a Alemania (potencia mundial), Costa de Marfil y Ecuador. En el J, Jordania se medirá a Argentina (actual campeón mundial), Argelia y Austria; mientras que en el H Cabo Verde tendrá como contendores a España (favorita al título), Arabia Saudita y Uruguay. Finalmente en el K, Uzbekistán se enfrentará a Portugal, Colombia y Congo. Sobre Uzbekistán el técnico Néstor Lorenzo mencionó que es un equipo muy físico, rápido, que están estudiando bastante ya que es un elenco de cuidado, que genera muchas incógnitas y por ende, hay que prepararse bien para enfrentarlo.

República del Congo, que se acaba de clasificar, demostró que es fuerte, rápido, con jugadores de buen pie, que ya tienen referenciado a Luis Díaz y a James Rodríguez como los grandes referentes actuales de la Tricolor. Los llamados Lobos Blancos cerraron la clasificación mundialista con seis victorias y solo una derrota ante Qatar en once partidos. Cabo Verde, por su parte, tiene jugadores repartidos en Ligas como las de Portugal, Rusia y Turquía. Su gran referente es Djaniny Tavares, delantero que jugó en Santos. Es el único jugador de esta nacionalidad que ha llegado a la Liga MX, donde salió campeón de liga en 2015 y máximo artillero en 2018.

Así fueron recibidos los jugadores y el cuerpo técnico de Iraq tras la clasificación al Mundial, los aficionados colmaron las calles para aclamarlos. FOTO TOMADA @IraqNT_EN

Vuelven con la ilusión de ser protagonistas

República Democrática del Congo, Iraq, Noruega, Austria, Escocia, República Checa y Sudáfrica retornan tras décadas de ausencia a la máxima cita del fútbol internacional y no quieren ser simplemente participantes. R. Checa y Sudáfrica hacen parte del Grupo A junto a México y Corea del Sur; mientras que Escocia (su novena presencia en el Mundial, nunca ha superado la primera fase) aparece en el C y será rival de Brasil (siempre favorito), Marruecos y Haití, que es otra de las que regresa con ilusión de dar sorpresa. Escocia tiene entre sus figuras al lateral izquierdo y capitán Andy Robertson (Liverpool), al centrocampista todoterreno John McGinn (Aston Villa) y al mediocampista Scott McTominay (Nápoles).

Haití. por su lado, cuenta con el experimentado defensa Ricardo Adé, de la Liga de Quito, y aporta la solidez necesaria a los “Grenadiers”, que lograron la clasificación bajo la dirección del técnico francés Sébastien Migné. Turquía está en el D junto a una anfitriona, Estados Unidos, Paraguay y Australia. Los turcos cuentan con el talento de Arda Güler, del Real Madrid, quien fue fundamental en la clasificación junto a otras caras como las de Kenan Yıldız (Juventus) y Kerem Aktürkoğlu (Fenerbache). Noruega regresa tras 28 años al Mundial, liderada por su gran figura, el delantero Erling Haaland, del Manchester City. También tiene en su nómina al capitán Martin Ødegaard (Arsenal) y Alexander Sørloth (Atlético de Madrid), ambos con mucha experiencia y fundamentales para la selección. Hacen parte del Grupo I junto a Senegal, Francia (otro favorito al título) e Iraq, otro de los que regresa y tiene como figura al delantero Aymen Hussein, quien anotó el gol decisivo en el triunfo 2-1 sobre Bolivia en el repechaje internacional en Monterrey.

La celebración de los jugadores de Bosnia-Herzegovina por la clasificación al Mundial de Norteamérica 2026. FOTO TOMADA X@BosniaNTBall

Bosnia-Herzegovina terminó con el sueño de Italia, la cuatro veces campeona que se quedó por fuera del Mundial

La selección de Bosnia-Herzegovina se quedó con el último boleto para el Mundial de Norteamérica, dejando de paso eliminado a Italia, el equipo campeón mundial en cuatro ocasiones que ajusta 12 años sin estar en el máximo torneo del fútbol internacional. Será la segunda cita mundialista de esta selección que debutó en Brasil 2014 y regresa con el veterano Edin Džeko, delantero, capitán y gran figura, quien a sus 40 años vuelve a vivir el sueño de un Mundial. Džeko es reconocido por su trayectoria en equipos como Roma e Inter de Milán, y actualmente juega en el Schalke. Según reseñaron las agencias internacionales, Džeko dedicó el triunfo a sus amigos de infancia y a toda la nación que ha sufrido por años debido al conflicto armado. “Se lo quiero dedicar a mis amigos con los que, cuando tenía seis años, iba todas las tardes a jugar al fútbol a la calle. Un día mi madre se enojó, y luego una bomba explotó en la calle; todos mis amigos murieron”, contó entre lágrimas.