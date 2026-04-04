Estas son las selecciones “exóticas” que tendrá el Mundial de Norteamérica 2026: dos serán rivales de Colombia

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tiene varios aspectos que lo hacen único e histórico. El solo hecho de que haya 48 participantes abrió la posibilidad de contar con varias selecciones que participarán por primera vez en la máxima cita del fútbol y otras que regresaran después de décadas.
Las debutantes en la Copa de este año serán Cabo Verde, Uzbekistán, Curazao y Jordania, mientras que República Democrática del Congo–antes Zaire– y Haití regresan tras 52 años. Igual pasa con Austria, que vuelve tras su debut en Suiza-54 y Francia-98. Iraq, lo hace después de 40 años y otras como Noruega, Austria y Escocia actuarán tras casi 30 años de ausencia.
También le puede interesar: Salud de James Rodríguez: revelan detalles de su estado y qué fue lo que realmente lo llevó a la hospitalización
Turquía clasificó luego de 26 años, República Checa retorna tras 20; mientras que Sudáfrica y Nueva Zelanda lo hacen 16 años después.