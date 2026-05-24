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¿Quién es Luis Eduardo Quintero, el colombiano campeón con Torrense de la Copa de Portugal?

En el duelo de colombianos, ganó el que no era favorito; Luis Suárez cayó 1-2 y el Sporting de Lisboa se quedó sin el trofeo.

  • El extremo Luis Eduardo Quintero nacido en Alicante, pero de padres colombianos, se coronó campeón de la Copa de Portugal. FOTO TOMADA X@scu_torreense
    El extremo Luis Eduardo Quintero nacido en Alicante, pero de padres colombianos, se coronó campeón de la Copa de Portugal. FOTO TOMADA X@scu_torreense
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 52 minutos
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La mayoría de los colombianos estuvieron pendientes y le hicieron fuerza a Luis Javier Suárez para que lograra su primer título en la Copa de Portugal ante el Torrense, pero no fue así; su equipo perdió 1-2 y al final los nacionales celebraron, pero con Luis Eduardo Quintero, un cafetero de Torrense.

Pero ¿quién es Luis Eduardo Quintero Hernández?, campeón con Torrense; acá le contamos.

Quintero, quien tiene 21 años de edad, nació en Alicante, pero de padres colombianos y por ello tiene la doble nacionalidad. Ajustó cuatro goles con el Torrense de segunda división, mide 1.78 y fue titular en el duelo entre Sporting de Lisboa y Torrense por la final de la Copa de Portugal.

El extremo jugó 69 minutos y dejó el campo para darle paso a Álex Alfaro, cuando el compromiso estaba igualado 1-1. De ahí en adelante siguió el compromiso desde el banco de suplentes, junto a sus compañeros y con la ilusión de hacer historia.

Tras el 1-1 en los 90 minutos, el duelo se fue al tiempo extra y fue allí cuando el visitante hizo historia, ya que a los 108 Maximiliano Araújo cometió una falta en el área, que fue sancionada como penal y Storipa marcó, a los 120 para darle la ventaja y soñar con el título.

Luis Javier Suárez, que había marcado para el empate parcial a los 53 minutos, nada pudo hacer para volver a igualar las acciones y de este manera Luis Eduardo Quintero fue el colombiano que celebró el título, mientras Suárez pasó esa desilusión y ahora viaja a Colombia para concentrarse con la Selección.

Esta es la carrera de Luis Eduardo Quintero

El extremo de 21 años de edad inició su carrera en el Elche CF y luego en el Kelme CF antes de unirse al fútbol base del Villarreal CF en 2017.

Según se reseña en Wikipedia, el nacido en Alicante pasó en las campañas 2020-21 y 2021-22 a jugar con el CD Roda, club afiliado del Villarreal CF, regresando al club groguet para la temporada 2022-23 donde juega en el Juvenil A.

Su debut con el Villarreal C fue el 25 de septiembre de 2022 al entrar como suplente en la segunda mitad de una victoria por 2-1 frente a la UD Rayo Ibense en la Tercera Federación.

El 6 de julio de 2023 se oficializa su incorporación como cedido a la SD Amorebieta de la Segunda División de España por una temporada y en 2024 fue cedido a La Coruña para, posteriormente, en la temporada 2025-2026, llegar a Torrense.

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