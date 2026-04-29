Nuevos anuncios de la FIFA: Tarjeta roja por taparse la boca y pagos mejorados a selecciones en el Mundial

A 44 días del Mundial de 2026, la FIFA anunció el martes que los futbolistas que se tapen la boca durante confrontaciones pueden ver la tarjeta roja en el torneo e informó que aumentará los pagos a casi 900 millones de dólares para la preparación de las selecciones participantes.

En un primer comunicado, el ente rector del fútbol mundial confirmó que la norma contra cubrirse la boca será uno de los dos cambios en las reglas del balompié que se introducirán en la Copa del Mundo de Norteamérica, que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

La sanción es parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo, informó la FIFA.

Los organizadores de las demás competiciones futbolísticas podrán decidir si aplican las modificaciones antes de que entren formalmente en vigor el 1 de julio de 2026, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su cuenta en Instagram.

El patrón del fútbol había expresado su apoyo al cambio legislativo sobre la cobertura de las bocas en una entrevista concedida el mes pasado a la cadena británica Sky News.

“Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”, afirmó.

“Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Así de sencillo”, agregó.

Tras la polémica con Prestianni

La nueva normativa se produce tras la polémica desatada en febrero cuando el extremo argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, fue acusado de insultar racialmente a la estrella brasileña del Real Madrid, Vinícius Jr, durante un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Se señaló a Prestianni de llamar repetidamente “mono” a Vinícius mientras se tapaba la boca.

El internacional argentino negó haber insultado racialmente al jugador de la Canarinha, pero posteriormente fue sancionado con seis partidos de suspensión —tres de ellos en suspenso— por “conducta homófoba”.