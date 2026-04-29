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Nuevos anuncios de la FIFA: Tarjeta roja por taparse la boca y pagos mejorados a selecciones en el Mundial

La sanción es parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo. El ente rector del fútbol también comentó que habrá pagos mejorados a selecciones que estarán en el Mundial de Norteamérica desde el 11 de junio.

  • El nuevo cambio en la normativa Fifa se produce luego de que el argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, insultara supuestamente al brasileño Vinícius, del Real Madrid. FOTO AFP
    El nuevo cambio en la normativa Fifa se produce luego de que el argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, insultara supuestamente al brasileño Vinícius, del Real Madrid. FOTO AFP
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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A 44 días del Mundial de 2026, la FIFA anunció el martes que los futbolistas que se tapen la boca durante confrontaciones pueden ver la tarjeta roja en el torneo e informó que aumentará los pagos a casi 900 millones de dólares para la preparación de las selecciones participantes.

En un primer comunicado, el ente rector del fútbol mundial confirmó que la norma contra cubrirse la boca será uno de los dos cambios en las reglas del balompié que se introducirán en la Copa del Mundo de Norteamérica, que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

La sanción es parte de una nueva iniciativa destinada a combatir el racismo, informó la FIFA.

Los organizadores de las demás competiciones futbolísticas podrán decidir si aplican las modificaciones antes de que entren formalmente en vigor el 1 de julio de 2026, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su cuenta en Instagram.

El patrón del fútbol había expresado su apoyo al cambio legislativo sobre la cobertura de las bocas en una entrevista concedida el mes pasado a la cadena británica Sky News.

“Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...) debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca”, afirmó.

“Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo. Así de sencillo”, agregó.

Tras la polémica con Prestianni

La nueva normativa se produce tras la polémica desatada en febrero cuando el extremo argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, fue acusado de insultar racialmente a la estrella brasileña del Real Madrid, Vinícius Jr, durante un partido de la Liga de Campeones de Europa.

Se señaló a Prestianni de llamar repetidamente “mono” a Vinícius mientras se tapaba la boca.

El internacional argentino negó haber insultado racialmente al jugador de la Canarinha, pero posteriormente fue sancionado con seis partidos de suspensión —tres de ellos en suspenso— por “conducta homófoba”.

Otra causa de sanción

En un cambio de regla aparte que se aplicará en el Mundial, la FIFA señaló que también se introducirán tarjetas rojas para los jugadores que abandonen el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral.

“Esta nueva regla también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego”, agregó el organismo en la nota.

La FIFA señaló que cualquier equipo que provoque la suspensión definitiva de un partido perderá el encuentro por incomparecencia.

La medida se produce tras el escándalo desatado en la final de la Copa de África de Naciones de este año.

Entonces, los jugadores de Senegal, el seleccionador Pape Thiaw y su cuerpo técnico abandonaron el campo en Rabat después de que se señalara un penalti a favor de Marruecos en el tiempo añadido, que finalmente falló el delantero Brahim Diaz.

Senegal terminó ganando la final por 1-0 en la prórroga, pero fue despojado del título por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en una decisión bomba emitida el mes pasado.

Alivio mundialista

También el martes, la FIFA anunció un fuerte aumento en las distribuciones financieras totales para el Mundial de 2026, que ahora ascenderán a 871 millones de dólares, frente a la cifra inicial de 727 millones anunciada en diciembre.

El entidad mejoró la asignación de 1,5 millones de dólares para costos de preparación a 2,5 millones para cada una de las 48 selecciones clasificadas.

La decisión se produce después de que, según informes, varias federaciones expresaran su preocupación de que los elevados costos de viaje, impuestos y operaciones en general pudieran provocar pérdidas económicas a los participantes.

Los cambios administrativos y reglamentarios se anunciaron mientras los delegados de la FIFA se reunían en Vancouver antes del Congreso del organismo el jueves.

Se trata de la última reunión del órgano rector del fútbol mundial previo al inicio del Mundial, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Siga leyendo: Dura sanción de Uefa para el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, por conducta discriminatoria ante Vinícius

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