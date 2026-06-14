Profesoras del ITM, de Medellín, ganaron premio por dispositivo que ayuda a purificar el aire

Más de 41 elementos químicos y compuestos orgánicos están presentes en el aire de Medellín. Metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos, sustancias que se generan principalmente por el humo de los vehículos, por las industrias y por la quema de materiales. Estas están asociadas con un mayor riesgo de cáncer y conforman un cóctel tóxico que diario ingresa al organismo con cada inhalación. Siga leyendo: ¿Guarda el pescado en recipientes de plástico en la nevera? Esto dice la ciencia al respecto Como contó EL COLOMBIANO en 2025, la radiografía de esos componentes invisibles pero riesgosos, presentes en el aire, fue producto de una investigación realizada por un grupo de 47 científicos de distintas universidades, coordinado por Miriam Gómez Marín, investigadora del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. La importancia de este estudio radica en la profundidad con la que pudo observar lo que ocurría en la atmósfera. Además de esas sustancias identificadas con técnicas validadas por laboratorios de talla internacional, hay que sumarle la carga de las partículas que suelen usarse como punto de referencia para hablar de contaminación del aire: las PM2.5. Ese tipo de material, que recibe su apellido numérico por el diámetro en micrómetros de cada partícula, es una mezcla de compuestos orgánicos, polvo, hollín y metales, y proviene de los automóviles, camiones, fábricas, la quema de madera y otras actividades.

Aunque actualmente el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) reporta que las 19 estaciones Poeca, encargadas de monitorear la calidad del aire en el Área Metropolitana, se encuentran en estados entre bueno y moderado –es decir, que en algunas zonas el aire es limpio y en otras la calidad es aceptable, aunque representa un riesgo para personas con condiciones sensibles–, en años anteriores se emitió la alerta naranja por los altos niveles de concentración de PM2.5. Pensando en esta problemática, que no solo afecta a Medellín, sino al mundo entero –el 99% de la población respira aire con niveles de estas partículas que superan las directrices de seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, Eliana Zapata y Erika Imbett, investigadoras del Instituto Tecnológico de Medellín (ITM), crearon un dispositivo intranasal para purificar el aire llamado Aireo, que acaba de recibir el XV Premio Nacional al Inventor Colombiano 2026. El reconocimiento, otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), destaca el trabajo de aquellos colombianos que desarrollan productos, procedimientos o tecnologías nuevas o mejoradas. En total, el premio se entrega en seis categorías. Zapata e Imbett, las únicas ganadoras de Medellín en esta edición, fueron destacadas en la categoría Mujeres Inventoras, que exalta los aportes de las mujeres a la ciencia y al desarrollo tecnológico del país. Lea aquí: Científicos crean riñones de rata, un avance para la generación de órganos humanos

La historia de Aireo

El origen de Aireo se remonta a casi diez años atrás, cuenta Imbett, actual jefa del Departamento de Diseño del ITM. La profesora, que en ese momento estaba a cargo de los semilleros de Biónica y Diseño y Diseño Solidario, recuerda que fue en esa época del año en la que al país llegaron los polvos provenientes del desierto del Sahara, un evento anual en el que las partículas que viajan miles de kilómetros desde África se mezclan con las ya presentes, producto de la contaminación de la ciudad, y que en algunas ocasiones pueden generar un fenómeno conocido como inversión térmica, que hace que esa concentración de contaminantes en el aire implique mayores riesgos. “A mí me pareció muy particular eso y les puse de reto en los semilleros pensar qué pasaba con las partículas que estaban en el aire y qué ocurría con la calidad del aire de la ciudad. Y los chicos empezaron a explorar”, cuenta. Valentina, Sofía y Estefanía eran tres estudiantes que hacían parte de estos espacios académicos, tres jóvenes “muy pilosas”, como las llama Erika. La propuesta que llevó este grupo fue desarrollar un purificador de aire que pudiera utilizarse al interior de las fosas nasales, prácticamente imperceptible a la vista de los demás. Sin embargo, en una sesión en la que debían exponer estas soluciones, la profesora se enteró de que una de las estudiantes había fallecido. “Ese día pregunté: ‘¿Dónde está Estefanía?’. Valentina me dijo: ‘No, profe, es que Estefanía murió anoche’. Y yo: ‘¿Cómo así? Valentina, no más con eso’. Pero después ella dijo que no era un chiste, que era en serio. Para mí eso fue una cosa devastadora, no me lo esperaba”, confiesa. El proyecto, e incluso el semillero, se detuvo. Pasaron un par de años para que la profesora, junto a Eliana, quien es ingeniera en diseño industrial y docente del Departamento al igual que Erika, decidieran hacer realidad el dispositivo en memoria de la estudiante y al trabajo del grupo de jóvenes, quienes inicialmente alcanzaron a realizar un boceto y a describir el uso y la motivación de Aireo: un dispositivo con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana y cuyo modo de uso consistía en introducirlo en las fosas nasales. Le puede interesar: ¿Relaciones virtuales? Los jóvenes creen que la IA facilitará la felicidad amorosa Imbett y Zapata tomaron ese planteamiento como punto de partida de la investigación de la que se desprende este desarrollo, que consiste en una estructura transparente que se fija en la nariz, similar a un septum, el piercing que se coloca en la zona que separa las fosas nasales. A ambos lados tiene dos pequeñas carcasas que albergan un sistema de tres niveles de filtración diseñado para impedir el ingreso al sistema respiratorio de partículas contaminantes presentes en el aire. En el interior, unos cilindros sellan completamente el mecanismo y permiten retirar y reemplazar los filtros después de entre 15 y 20 usos, y es gracias a ese sistema que Aireo no es desechable, como las mascarillas convencionales, sino reutilizable. Además, explica Zapata, el dispositivo ofrece una capacidad de filtración comparable a la de las mascarillas N95, consideradas entre las más eficaces para protegerse de las partículas contaminantes. Por sus características, está pensado principalmente para el uso cotidiano en espacios públicos. Pero para llegar a ese diseño final tuvieron que “madurar” la idea inicial, lo que implicó un camino de años —y no libre de dificultades— de investigación. Cambiaron la forma inicial que habían propuesto las estudiantes para que se adaptara mejor a la morfología de la nariz humana y comenzaron a analizar si había dispositivos o instrumentos que cumplieran funciones similares. Por ejemplo, en ese segundo paso aparecieron los tapones antirronquidos y los filtros intranasales antialergias que, si bien retienen partículas como el polen, no tienen la capacidad de capturar partículas PM2.5, que era lo que buscaban las investigadoras con Aireo. Ahí también entró el asunto de los filtros, en el que se debían determinar cuestiones como si eran lo suficientemente pequeños para el dispositivo, cuál sería su duración, si podían contaminarse y cómo debían desecharse. Después de realizar la investigación y confirmar que habían desarrollado una solución innovadora y novedosa, las profesoras iniciaron el proceso para patentar el dispositivo, un título que otorga la SIC para proteger las invenciones y evitar que sus titulares sean copiados. Son varios los pasos que deben llevarse a cabo en Colombia para obtener ese registro: solicitar un formulario de petición ante la Superintendencia, en el que se consignan los detalles y usos de lo que se quiere patentar; pagar el trámite; enviar los documentos requeridos por la entidad para evaluar la solicitud, como dibujos, estudios y otro tipo de soportes; y luego esperar la evaluación y la decisión de la SIC, que puede tardar más de un año.