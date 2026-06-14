Profesoras del ITM, de Medellín, ganaron premio por dispositivo que ayuda a purificar el aire

Más de 41 elementos químicos y compuestos orgánicos están presentes en el aire de Medellín. Metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos, sustancias que se generan principalmente por el humo de los vehículos, por las industrias y por la quema de materiales. Estas están asociadas con un mayor riesgo de cáncer y conforman un cóctel tóxico que diario ingresa al organismo con cada inhalación.
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Como contó EL COLOMBIANO en 2025, la radiografía de esos componentes invisibles pero riesgosos, presentes en el aire, fue producto de una investigación realizada por un grupo de 47 científicos de distintas universidades, coordinado por Miriam Gómez Marín, investigadora del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
La importancia de este estudio radica en la profundidad con la que pudo observar lo que ocurría en la atmósfera. Además de esas sustancias identificadas con técnicas validadas por laboratorios de talla internacional, hay que sumarle la carga de las partículas que suelen usarse como punto de referencia para hablar de contaminación del aire: las PM2.5.
Ese tipo de material, que recibe su apellido numérico por el diámetro en micrómetros de cada partícula, es una mezcla de compuestos orgánicos, polvo, hollín y metales, y proviene de los automóviles, camiones, fábricas, la quema de madera y otras actividades.