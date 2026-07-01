Video | Técnico de Congo recibió desgarradora noticia en la rueda de prensa de la derrota contra Inglaterra

No aguantó el peso de la noticia. Antes de iniciar el llanto incontenible que trae la muerte de un ser querido, el técnico de la Selección de Congo, Sébastien Desabre, dio las gracias al periodista que le informó que, desafortunadamente, su padre había fallecido mientras el equipo africano jugaba contra Inglaterra por los 16avos de final del Mundial de Norteamérica. Después de dar las gracias, con un gesto conmovido, Desabre se levantó de la sala de prensa donde compareció ante los medios de comunicación del mundo. El evento terminó. Esa noticia desgarradora marcó la última imagen del técnico en la Copa del Mundo que se juega en Canadá, Estados Unidos y México.

¿Qué dijo Desabre en la Rueda de Prensa sobre el nivel del Congo en el Mundial?

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, consideró que sus jugadores dieron una prueba “de resiliencia” en la derrota del miércoles ante Inglaterra y durante todo el Mundial, a imagen de la que tiene este país actualmente azotado por una epidemia de ébola. El equipo africano estuvo casi 70 minutos por delante en el marcador en su duelo ante Inglaterra por los dieciseisavos de final en Atlanta. Congo resistió hasta que un doblete de Harry Kane en los minutos 75 y 86 dio un sufrido triunfo a la favorita Inglaterra por 2-1.

“Aunque podamos estar decepcionados por la fisonomía del partido, siempre jugamos un muy buen fútbol. Para los aficionados y para el Congo, teníamos la obligación de salir de la competición habiendo dejado cosas al mundo entero”, dijo Desabre en su conferencia de prensa.

“Todo el mundo pudo ver que el fútbol congoleño tiene un muy buen nivel y que da muestras de resiliencia, lo que define muy bien al país”, añadió el técnico francés. “Es verdad que estamos decepcionados porque lo creímos posible”, afirmó. “Hicimos un buen partido y al final uno de los mejores jugadores del mundo nos marcó dos goles, es una lástima”. “Les pusimos en dificultades pero ellos también supieron reaccionar, esa es la capacidad de los grandes equipos”, admitió. “Quizá nos faltó un poquito de experiencia al final. Pero así es la historia”.