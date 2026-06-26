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¡Los estudió a todos! Técnico Martínez analizó las fortalezas de Colombia antes de enfrentar a Portugal

El seleccionador de Portugal describió el aporte que le hace a Colombia jugadores como Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz, Luis Suárez, Gustavo Puerta y sus laterales. Esto dijo el español.

  • El técnico de Portugal elogió a la Selección Colombia y analizó sus fortalezas línea por línea. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Xinhua
    El técnico de Portugal elogió a la Selección Colombia y analizó sus fortalezas línea por línea. Fotos: Juan Antonio Sánchez y Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Colombia y Portugal definirán el primer lugar del grupo K en Miami, siendo este uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. El técnico de los lusos, Roberto Martínez, describió línea por línea las fortalezas del combinado cafetero.

Lo hizo en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará este sábado, 27 de junio, a las 6:30 p. m. en el Hard Rock de Miami. Allí, tanto colombianos como portugueses llegan clasificados a dieciseisavos de final, pero con el objetivo de tener un camino más “accesible” siendo primeros de su zona.

Lea también: ¿Qué resultado necesita Colombia ante Portugal para ser primero del Grupo K en el Mundial?

Martínez elogió a Colombia y mencionó que es un “equipo muy completo, tiene gran calidad entre líneas” y destacó la continuidad del proceso de Néstor Lorenzo.

“Hablar de Colombia es hablar de una idea y de una estructura táctica muy bien trabajada por el entrenador”, aludió el técnico luso sobre el seleccionador de la tricolor. “El profe trabaja una selección como un club, con una certeza y claridad táctica”, agregó.

El estratega que está en su segundo mundial desde el banquillo y que ya sabe lo que es llegar hasta instancias finales, pues lo logró con Bélgica en Rusia 2018, enfatizó que no importa quién esté dentro de la cancha, pues, más que las individualidades, ya hay conceptos claros en su plantilla.

“Es un equipo que trabaja mucho... tiene una continuidad y claridad de ideas, no es qué jugador juega, es más la idea de juego”, puntualizó Martínez.

Estos son los jugadores más peligrosos de Colombia, según Roberto Martínez

El estratega de Portugal se refirió a ocho jugadores de Colombia que para él son determinantes dentro del terreno de juego, siendo su calidad la que determina el estilo de juego.

“Es un equipo que juega con posesión de pelota porque tiene a jugadores como James, Quintero, Jhon Arias, que pueden utilizarse en zonas centrales”, dijo el técnico de los portugueses, sumando que para él “es un equipo muy completo, tiene gran calidad entre líneas”.

A esa lista de destacados el seleccionador le agregó al joven volante Gustavo Puerta, quien ha sido una revelación dentro del equipo colombiano en los dos primeros partidos ante Uzbekistán y RD Congo, pues junto a James, Quintero y Arias forman un grupo de mediocampistas que “tienen gran apreciación del espacio y el tiempo”

Martínez también analizó el ataque de Lorenzo. “Jugadores como Luis Suárez y Luis Díaz, que son rápidos, tienen gran capacidad de llegar al último tercio”, resaltó.

Sobre los “luchos”, el estratega subrayó que gracias al extremo del Bayern Múnich, Colombia “es uno de los mejores equipos en la transición” y con el delantero del Sporting de Lisboa destaca en su finalización, aunque aclaró que en los 26 de Colombia “hay otros jugadores que pueden hacer eso”.

En la línea defensiva destacó a los dos laterales, Johan Mojica y Daniel Muñoz, y los describió como “dos de los laterales más incisivos del torneo”.

Para el partido del sábado, Martínez advirtió que este ha contado con alta planificación y confirmó que con su equipo de trabajo “empezamos a prepararlo en marzo”.

“El planteamiento, antes del Mundial, era asentarnos en Miami para preparar este partido con Colombia, señaló, indicando que el mayor reto será “controlar las emociones” ante el ambiente en Miami, subrayando que será la primera vez que Portugal se sentirá como si jugara “fuera de casa” debido a la gran afición colombiana.

Siga leyendo | Daniel Muñoz: “Contra Portugal vamos a competir porque este grupo tiene mucha hambre”

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