¡Los estudió a todos! Técnico Martínez analizó las fortalezas de Colombia antes de enfrentar a Portugal

Colombia y Portugal definirán el primer lugar del grupo K en Miami, siendo este uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. El técnico de los lusos, Roberto Martínez, describió línea por línea las fortalezas del combinado cafetero.

Lo hizo en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará este sábado, 27 de junio, a las 6:30 p. m. en el Hard Rock de Miami. Allí, tanto colombianos como portugueses llegan clasificados a dieciseisavos de final, pero con el objetivo de tener un camino más “accesible” siendo primeros de su zona.

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Martínez elogió a Colombia y mencionó que es un “equipo muy completo, tiene gran calidad entre líneas” y destacó la continuidad del proceso de Néstor Lorenzo.

“Hablar de Colombia es hablar de una idea y de una estructura táctica muy bien trabajada por el entrenador”, aludió el técnico luso sobre el seleccionador de la tricolor. “El profe trabaja una selección como un club, con una certeza y claridad táctica”, agregó.

El estratega que está en su segundo mundial desde el banquillo y que ya sabe lo que es llegar hasta instancias finales, pues lo logró con Bélgica en Rusia 2018, enfatizó que no importa quién esté dentro de la cancha, pues, más que las individualidades, ya hay conceptos claros en su plantilla.

“Es un equipo que trabaja mucho... tiene una continuidad y claridad de ideas, no es qué jugador juega, es más la idea de juego”, puntualizó Martínez.