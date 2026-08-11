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Cuatro de cuatro para Wílmar Paredes, quien volvió a ganar en la Vuelta a Colombia en medio de la tragedia

El líder envió un mensaje de solidaridad a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que se presentó en Colombia.

  • Cuatro de cuatro para Wílmar Paredes, quien volvió a ganar en la Vuelta a Colombia en medio de la tragedia
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
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Su llegada fue imponente. Wílmar Paredes hizo cuatro de cuatro en la Vuelta a Colombia y se mantiene como líder de la competencia, que se disputa en el país en medio de la tragedia por el terremoto de 7,4 grados de magnitud que afectó a cinco departamentos.

Paredes no escondió su dolor por la tragedia y envió un mensaje de solidaridad a los afectados, a las personas que están atrapadas entre los escombros y a los integrantes de los organismos de socorro que están trabajando arduamente para salvar vidas.

Es un triunfo agridulce. Primero que todo, manifestamos nuestra solidaridad con las personas afectadas por el terremoto. Los acompañamos de corazón y agradecemos a todos los organismos de socorro que están ayudando y trabajando fuerte para salvar vidas”.

Y continuó: “Sabemos que no es una situación fácil. Todos estamos muy afectados. Tengo familia en Cali a la que se le cayó la casa. De mi parte, también sufrí algunos daños con el terremoto. Por eso, acompaño a todos con el corazón. De parte de mi equipo, el Team Medellín, les enviamos un mensaje de solidaridad”.

Antes de retirarse para el podio, Paredes sostuvo que seguirán en la carrera hasta que las autoridades de la competencia tomen las decisiones. “Nosotros seguimos montados en la bicicleta, respondiendo a esta obligación, hasta que las autoridades y los organizadores tomen las decisiones. Si hay que seguir, se compite, pero hay muchos sentimientos encontrados. Hay que enviar un mensaje de fe en estos momentos”.

“Toca pedalear hasta que la organización diga que paremos”, concluyó Paredes.

No han sido horas fáciles para los ciclistas, porque en medio de la incertidumbre por lo que está pasando en el país, tuvieron que competir a pesar de la tragedia que se vive en Colombia por el terremoto de 7.4 de magnitud que afectó el país y que tiene a cinco departamentos en alerta por los daños tras el movimiento de la tierra.

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Luego de confirmar que sus seres queridos están a salvo, y tras conocer los daños y la magnitud de la tragedia, los ciclistas tuvieron que dormir para tener fuerzas para la jornada del martes, que aunque fue disputada, no se vivió con la alegría que generalmente se tiene en este tipo de rutas.

Así lo manifestaron varios corredores tras el final de la etapa, algunos con un nudo en la garganta porque conocidos en Cali y Pereira resultados damnificados.

Igual pensamiento tiene el antioqueño Sergio Luis Henao, sexto en la etapa y quien además hizo un llamado para se acaben la polarización y se piense solo en ayudar, en dar una mano y en las personas que están damnificadas, que siguen atrapadas para ayudar como cada uno pueda para superar esta tragedia.

“Seguir en carrera así no es fácil, este momento es para estar unidos, solidarios para que entre todos sin importar temas políticos, ni religión ni la región de la que seamos sino pensando en ayudar entre todos en todo lo que se necesite”.

Por ahora, la carrera parece que continuará sin cambios, aunque los corredores se encuentran bastante golpeados por lo que se está viviendo en Chocó, Valle, Risaralda, Caldas y Quindío, departamentos afectados por el terremoto de 7.4 de magnitud, este lunes.

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Clasificaciones

Etapa

1. Wílmar Paredes 4:11.21

2. Felipe Bravo, m.t.

3. Kevin Castillo, m.t.

4. Sebastián Castaño, m.t.

5. José Canastuj, m.t.

6. Sergio Luis Henao, m.t.

7. Melvin Torres, m.t.

8. Javier JAmaica, m.t.

9. Diego Camargo,m.t.

10. Wilson Haro, m.t,

General

1. Wílmar Paredes 16:23.29

2. Felipe Bravo a 23’

3. Kevin Castillo a 26

3. Brandon Rojas a 30

4. Juan Diego Hoyos a 33

5. Carlos Gutiérrez a

6. Juan Hoyos, a 34

7. Luis Aguilar a 35

8. Daniel Méndez 36

9. José Muñiz a 39

10. Wilson Haro a 40

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia 2026?
Wílmar Paredes ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia 2026 y conservó el liderato general. El corredor del Team Medellín consiguió su cuarto triunfo consecutivo en la competencia.
¿Por qué fue diferente el triunfo de Wílmar Paredes en la Vuelta a Colombia?
El triunfo ocurrió un día después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia. Paredes contó que su familia sufrió daños y calificó la victoria como agridulce por la tragedia.
¿Cuándo es la próxima etapa de la Vuelta a Colombia 2026?
La próxima etapa se disputará el miércoles 12 de agosto de 2026, según el recorrido oficial publicado para la carrera. Será la quinta jornada y tendrá llegada en el Alto El Sifón.
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