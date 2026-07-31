¿Se cayó el plan privatizador de Gianni Infantino?

La propuesta de Gianni Infantino para abrir la FIFA a la inversión privada desencadenó una crisis de gobernanza sin precedentes que amenaza directamente su futuro político al frente de la institución.
El proyecto busca la creación de la empresa Fifa Forward Enterprise (FFE), una entidad destinada a gestionar las actividades comerciales y eventos del organismo. Con esta iniciativa, la FIFA pretende vender una participación minoritaria de alrededor del 20% a inversores privados —entre los que figura el fondo Thrive Eternal, vinculado a la familia del expresidente estadounidense Donald Trump— para recaudar hasta 4.200 millones de dólares, sobre un valor estimado de la empresa de 20.000 millones.
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La reacción en contra ya cobró su primera baja de alto nivel: Carlos Cordeiro, principal asesor de Infantino y exbanquero, dimitió de su cargo con duras críticas hacia el proyecto. Cordeiro aseguró que vender una porción permanente del activo más valioso del balompié no tiene sentido y equivale a hipotecar el futuro del deporte sin una justificación clara. A esta renuncia se sumó la postura de la Confederación Asiática (AFC), que instó formalmente a la FIFA a revisar de urgencia su marco de gobernanza y suspender la propuesta, alineándose con el firme rechazo de la Uefa y la Concacaf. La poderosa confederación europea, de hecho, amenazó de forma unánime con no participar en las próximas competiciones internacionales, incluidos los Mundiales, si el plan no se desestima.