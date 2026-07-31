¿Se cayó el plan privatizador de Gianni Infantino?

La propuesta de Gianni Infantino para abrir la FIFA a la inversión privada desencadenó una crisis de gobernanza sin precedentes que amenaza directamente su futuro político al frente de la institución. El proyecto busca la creación de la empresa Fifa Forward Enterprise (FFE), una entidad destinada a gestionar las actividades comerciales y eventos del organismo. Con esta iniciativa, la FIFA pretende vender una participación minoritaria de alrededor del 20% a inversores privados —entre los que figura el fondo Thrive Eternal, vinculado a la familia del expresidente estadounidense Donald Trump— para recaudar hasta 4.200 millones de dólares, sobre un valor estimado de la empresa de 20.000 millones. Lea: Infantino sigue defendiendo su proyecto de vender parte del Mundial: “Es una oportunidad, pero no una obligación” La reacción en contra ya cobró su primera baja de alto nivel: Carlos Cordeiro, principal asesor de Infantino y exbanquero, dimitió de su cargo con duras críticas hacia el proyecto. Cordeiro aseguró que vender una porción permanente del activo más valioso del balompié no tiene sentido y equivale a hipotecar el futuro del deporte sin una justificación clara. A esta renuncia se sumó la postura de la Confederación Asiática (AFC), que instó formalmente a la FIFA a revisar de urgencia su marco de gobernanza y suspender la propuesta, alineándose con el firme rechazo de la Uefa y la Concacaf. La poderosa confederación europea, de hecho, amenazó de forma unánime con no participar en las próximas competiciones internacionales, incluidos los Mundiales, si el plan no se desestima.

Para intentar amortiguar la oposición, La FIFA asegura que mantendrá la autoridad exclusiva sobre el reglamento, el calendario y la gobernanza del fútbol mundial. calificando la iniciativa como una “ocasión dorada” para redistribuir ingresos en el desarrollo del deporte a escala global. Sin embargo, las promesas financieras del organismo han generado aún más fricción. Infantino ofreció a cada una de las 211 federaciones miembro un bono extraordinario de 20 millones de dólares a principios de 2027, además de triplicar la dotación para el periodo 2027-2030. Esta maniobra ha sido tildada de “chantaje” y “gobernanza mediante el miedo” por directivas como Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, quien sostiene que la entidad no necesita ese dinero. Siga leyendo: ¿El afán de dinero de Infantino y la FIFA amenaza la esencia del fútbol? Conozca en detalle la polémica propuesta Con un plazo fijado hasta el 19 de septiembre para que las federaciones emitan su voto, el apresurado calendario planteado por Infantino responde a la cercanía de los comicios de marzo de 2027. Lo que inicialmente se concibió como un movimiento económico estratégico se ha transformado en un improvisado voto de confianza hacia su gestión, poniendo en riesgo la reelección de un dirigente que, hasta hace poco, parecía no tener rivales.

Infantino “es la persona equivocada”

El primer ministro británico, Andy Burnham, estimó este viernes que Gianni Infantino es “la persona equivocada” para dirigir la FIFA, después del anuncio de un proyecto de apertura a inversores privados de la instancia rectora del fútbol mundial. "Fue una propuesta escandalosa. El mero hecho de que se haya contemplado demuestra, en mi opinión, que (Gianni Infantino) es la persona equivocada para dirigir la organización", declaró el jefe de gobierno británico ante los periodistas en una visita a Sheffield, en el norte del país. Estas declaraciones refuerzan las de su primera reacción al conocer el proyecto de la FIFA. “El fútbol no pertenece a inversores”, escribió el martes en la red social X. "Pertenece a quienes llenan las tribunas y que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido", reaccionó este apasionado aficionado del Everton. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: