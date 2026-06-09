The New York Times hizo el ranquin de las mejores camisetas del Mundial, ¿en qué posición quedó Colombia?, acá le contamos

The New York Times publicó un artículo en el que analizó los diseños de las camisetas de los 48 equipos que estarán en el Mundial de Norteamérica 2026 y las ubicó en un ranquin, ¿quiere saber en qué posición quedó Colombia?, acá le contamos.

En el artículo escrito por Nick Miller hace parte de una serie de publicaciones que el medio está haciendo sobre “Estilo de juego”, en el que se hace una exploración a cada una de las culturas de las 48 selecciones, y por ello, analizaron la composición de sus jersey para el Mundial.

También le puede interesar: La millonaria batalla comercial de Nike y Adidas para ser el mejor del Mundial 2026

Según su clasificación, la camiseta más hermosa es la de Ghana, diseñada por Puma y de la cual mencionan que “aunque no me entusiasman los diseños de Puma porque no me parecen interesantes, la gigante telaraña multicolor, el diseño está inspirado en Kente (tejido real más famoso de Ghana, originario del pueblo Akan y de la comunidad Ashanti), es uno de los más atractivos y diferentes.

En segundo lugar ubica, la casaca de Brasil, diseñada por Nike, de la cual menciona que nunca decepciona en la cita mundialista y que conserva el estilo tradicional de la Canarinha amarilla con pequeños apliques que la adornan, siendo un estilo simple, pero tradicional y elegante.

Vea además: ¡Todo un descreste!: Así será la revolución digital del Mundial de Norteamérica 2026

El podio de las más hermosas camisetas lo completa Inglaterra con un diseño nostálgico en el que se acerca un poco al diseño de la Eurocopa 2000 en el que no jugó tan bien pero lucía impactante por el gran diseño de su camiseta. Este estilo retro es brillante.

En las últimas casillas de la clasificación aparecen en su orden Croacia, la cual describen como básica y clásica. Luego están Canadá, República Checa, Ecuador, Egipto y en la casilla 43 aparece Haití, la selección que es vestida por la marca colombiana Saeta.

A todas las califican como diseños básicos, sin sorpresa y muy clásicos.