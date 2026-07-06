Trump confirma que pidió a la Fifa revisar la tarjeta roja de Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que pidió al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, que revisara la “horrible” decisión de mostrarle la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, aunque aseguró que nunca solicitó que la sanción fuera anulada.

“Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije que tenían que hacer esto”.

“Eso ni siquiera fue una infracción. Eran dos tipos corriendo a toda velocidad y que por casualidad chocaron entre sí”, señaló el mandatario.

El presidente republicano, que afirmó que “entiende muy bien de deportes”, reconoció que inicialmente desconocía que una tarjeta roja implicaba la suspensión automática para el siguiente partido y calificó esa norma de la Fifa como “muy injusta”.

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Trump también arremetió contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun, al describirlo como “un poco sospechoso si revisan su pasado”.

El delantero del AS Mónaco iba a perderse el duelo de los octavos de final del Mundial frente a Bélgica después de recibir una tarjeta roja directa, tras la revisión en video, por pisar el pie de un defensor bosnio durante el triunfo de Estados Unidos por 2-0 en los dieciseisavos de final.