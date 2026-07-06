La historia de los 8.000 marineros que siguen varados en el estrecho de Ormuz tras 100 días de guerra

Abhijit Chopra se enteró del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán por los mensajes de su familia y sus amigos. Es capitán de un petrolero y lleva fondeado en el Golfo Pérsico desde finales de enero. Cuando su teléfono se llenó de notificaciones, tuvo que contener el entusiasmo.
Chopra y su tripulación de 21 personas —20 indios y un ucraniano— quedaron atrapados cuando estalló la guerra el 28 de febrero. Al principio pelearon contra el miedo. Después llegó el aburrimiento, y con él la tarea diaria de no dejar que los pensamientos negativos ganaran terreno.
Cenan juntos. Cantan viejas canciones en hindi en el karaoke del barco. A comienzos de marzo celebraron el Holi a bordo, pintándose la frente con cúrcuma sacada de la cocina.
Las señales de una posible reapertura del estrecho iban y venían desde hace semanas. Por eso Chopra ya no se ilusiona tan rápido.
“Cuando dijeron que el estrecho de Ormuz estaba abierto, nos sentimos un poco optimistas ante la posibilidad de que el buque pudiera transitar”, contó a Bloomberg. Pero llegaron noticias de nuevos ataques a petroleros y la tripulación entendió que seguirían varados. “Hubo un poco de decepción”.
Según la Organización Marítima Internacional (OMI), unos 8.000 marineros ajenos a la región permanecen fondeados en el golfo. Durante toda la guerra llegaron a quedar atrapados 11.000, repartidos en 600 embarcaciones.
Su situación expone algo que rara vez se piensa: la economía mundial depende de personas dispuestas a quedarse en medio de misiles y drones para que la carga siga llegando a puerto.
“En última instancia, solo somos personas corrientes. Somos padres, hijos y maridos que llevamos meses en alta mar cumpliendo con nuestro deber”, dijo Chopra. “Lo hacemos porque alguien tiene que hacerlo, y las mercancías y las economías del mundo dependen de todo este trabajo marítimo”.
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