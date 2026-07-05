¡Insólito! La FIFA suspendió la roja al estadounidense Folarin Balogun y jugará contra Bélgica en octavos

El delantero del A.S. Mónaco y gran figura en ataque de Estados Unidos, Folarin Balogun, podrá ser parte del equipo de las Barras y las Estrellas en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026, tras recibir la noticia de que la sanción por una tarjeta roja recibida en la instancia previa ante Bosnia y Herzegovina fue levantada temporalmente.
Un hecho insólito y sin precedente en la máxima cita orbital, el cual se justifica desde la FIFA con el pago de la suspensión después del Mundial. El goleador gringo tendrá la posibilidad de estar un año sin pagar los partidos correspondientes como medida disciplinaria para ver su comportamiento durante este periodo de tiempo, algo que tiene poco fundamento.