Pese a reducción de cupos del ICBF, Rionegro abrió 210 plazas para el programa Salas Cunas

La Alcaldía de Rionegro anunció que habilitó 210 nuevos cupos para la atención integral de niños del municipio por medio del programa de Sala Cunas.

Los niños beneficiarios, según explicó la Alcaldía, serán atendidos desde los seis meses de edad en diferentes Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del municipio.

La administración comentó que la decisión fue adoptada como respuesta a la reducción de cupos para la primera infancia por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), situación que afectó especialmente a los menores de edad y a sus familias.

Lea también: Qué fue lo que pasó con hombre que amenazaba con violar y matar niños en Medellín: esto dicen las autoridades

Según la administración municipal, para este año no fueron asignados cupos para esta población, por lo que el municipio debió gestionar un convenio que permitiera ampliar la cobertura y garantizar la atención de los pequeños que habían quedado por fuera de la oferta institucional.

Los 210 cupos fueron distribuidos en los Centros de Desarrollo Infantil Lagos, Casas del Mar, Josefina Muñoz González y Porvenir, sedes que presentan la mayor demanda de este servicio en Rionegro.