Video | Alegría e ilusión: así fue el banderazo de los hinchas de la Selección Colombia en la previa del debut vs. Uzbekistán

El emblemático monumento del Ángel de la Independencia, en el corazón de la capital mexicana, se transformó en el epicentro de un multitudinario banderazo de la afición colombiana, que con todos los “poderes” alentaron a la Selección Colombia en el Mundial 2026.
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A pocas horas del debut de la selección de fútbol en el Mundial de 2026 frente a Uzbekistán, miles de seguidores se concentraron en el neurálgico punto de encuentro para manifestar su respaldo incondicional al equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional.