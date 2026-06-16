Néstor Lorenzo pide cabeza fría antes del debut: “Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños”

La emoción de volver a un Mundial después de ocho años invade a Colombia. Se siente en las calles de Ciudad de México, en los miles de hinchas que han viajado para acompañar a la Selección y también en el ambiente que rodea al equipo nacional. Sin embargo, mientras la afuera crece en los hinchas, adentro del seleccionado colombiano Néstor Lorenzo trabaja para que la ilusión no se convierta en exceso de confianza. A menos de 24 horas del estreno mundialista frente a Uzbekistán (miércoles, 9:00 p.m. de Colombia), el seleccionador colombiano envió un mensaje de serenidad y concentración. En una rueda de prensa marcada por las preguntas sobre el favoritismo de la Tricolor, el entrenador insistió en que el principal desafío es no olvidar las lecciones que ya ha dejado el torneo.

“Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños, que no hay que subestimar a nadie”, aseguró Lorenzo ante los medios internacionales presentes en el estadio Azteca. El técnico argentino reconoció que Colombia llega con expectativas altas después de un proceso exitoso que incluyó una final de Copa América y una sólida clasificación al Mundial. Sin embargo, considera que el cartel de favorito no garantiza absolutamente nada. “Uzbekistán es un equipo que ha tenido muy buenos resultados, tiene un gran técnico, cuatro o cinco jugadores de mucha categoría y sobre todo sabe a qué juega”, explicó. Durante varios minutos, Lorenzo desmenuzó las fortalezas del rival. Lo definió como un conjunto ordenado, disciplinado tácticamente y especialmente peligroso en las transiciones y las jugadas a balón parado.

“Es un equipo que juega con línea de tres o cinco defensores, que contraataca muy bien y que aprovecha mucho las pelotas quietas. Va a ser un partido donde tendremos que tener paciencia y mucha agresividad en la terminación de las jugadas”, señaló. Le puede interesar: Así van los grupos del Mundial 2026: resultados, posiciones y goleadores de la primera fecha

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la relación con la gente?

Más allá de la táctica, uno de los temas que más protagonismo tuvo en la conferencia fue la relación que la Selección ha construido con la afición durante el proceso. En los últimos días, miles de colombianos han acompañado al equipo en entrenamientos, hoteles y desplazamientos. La marea amarilla se tomó Ciudad de México y el entrenador reconoce que ese fenómeno no es casualidad. “Los muchachos han dado todo en la cancha, juegan con el corazón y eso la gente lo interpreta. Le llega”, afirmó. Lorenzo destacó la importancia de mantener unidos a todos los actores que rodean al fútbol colombiano: dirigentes, periodistas, aficionados y jugadores. “Todos los que hacemos parte de este deporte tenemos que estar unidos en este momento porque Colombia va a afrontar un reto muy importante”, dijo. Entérese: Increíble, pero cierto: una boleta para el partido entre Colombia y Portugal en Miami cuesta desde $7 hasta $200 millones Las imágenes del banderazo realizado por los hinchas frente al hotel de concentración y la presencia masiva de colombianos en territorio mexicano no pasaron desapercibidas para el cuerpo técnico. Según cálculos de la organización, más de 60.000 aficionados colombianos podrían estar presentes en las tribunas durante el compromiso frente a Uzbekistán. “Donde vamos hay una marea amarilla que nos persigue, que nos sigue y que nos alienta. Lo único que podemos decirles es gracias”, expresó. Y añadió una reflexión que resume el vínculo actual entre el equipo y la afición. “Yo les digo a los muchachos que eso lo generaron ellos mismos con lo que hicieron dentro del campo”. Puede leer: Así juega la Selección de Uzbekistán, el desconocido rival que tendrá Colombia en su debut en Norteamérica

¿Qué piensa Néstor Lorenzo sobre la identidad colombiana?

Quizá la respuesta más profunda de la conferencia llegó cuando un periodista mexicano le preguntó qué quiere representar Colombia en este Mundial. Lorenzo hizo una pausa y respondió desde una perspectiva más emocional que futbolística.

“Qué buena pregunta”, comenzó. Después habló de un concepto que ha acompañado a la Selección desde que asumió el cargo en 2022: la identidad. “Colombia es alegría. Colombia necesita tener un motivo para sonreír y la Selección quiere jugar bien para eso”, manifestó.

El entrenador aseguró que una de las prioridades de su ciclo ha sido respetar la esencia futbolística y cultural del país. “Hemos tratado de respetar la identidad y la esencia del colombiano. Después de tantos años en el país, conozco lo que le gusta a la gente y el fútbol que le gusta al colombiano”. No se trata únicamente de ganar. También de representar una manera de entender el juego.

¿Cómo llegan James Rodríguez y Luis Díaz al debut mundialista?

En materia deportiva, Lorenzo entregó algunas pistas sobre el estado de las principales figuras. Sobre James Rodríguez fue claro al señalar que llega en buenas condiciones. “Ha ido creciendo en la parte física y su talento le permite definir situaciones importantes. A veces sin correr tanto como otros jugadores le da claridad al juego”, explicó. Respecto a Luis Díaz, la máxima figura ofensiva del equipo, el técnico dejó una imagen que refleja perfectamente la personalidad del extremo guajiro. “Lucho es así. Si le dices que descanse, va y agarra una pelota. No puede vencer la tentación de tenerla en los pies”. Para Lorenzo, esa conexión con el niño que soñaba jugar un Mundial sigue viva en el futbolista que hoy representa a Colombia en la máxima cita del fútbol. “Todos los jugadores que están aquí recuerdan al niño que soñó con estar en un Mundial”. También confirmó que John Córdoba está recuperado y disponible para competir, aunque reconoció que llega con algo menos de ritmo futbolístico que el resto de sus compañeros tras perderse parte de la preparación. También le puede interesar: Aún faltan 4 grupos y 16 equipos por debutar en el Mundial: ¿cómo y cuándo ver los partidos?

El reto de manejar la ansiedad

A pocas horas del debut, el trabajo del entrenador va mucho más allá de lo táctico. Uno de los mayores desafíos consiste en administrar la ansiedad de los jugadores. La presión de un Mundial, el ruido de las redes sociales, las expectativas de millones de aficionados y la magnitud del escenario pueden convertirse en factores determinantes.

Por eso Lorenzo ha insistido en aislar al grupo de las distracciones externas. “Necesitamos máxima concentración”, afirmó. El entrenador explicó que han trabajado durante meses la preparación mental para afrontar este momento y que ahora el objetivo es que los futbolistas mantengan el foco únicamente en el partido. “Hay que manejar la ansiedad. Hemos tratado de que no se distraigan con las redes sociales, el entorno, los familiares o los representantes”. Incluso reconoció que, desde su experiencia personal, vivir un Mundial como técnico genera una sensación diferente a la de hacerlo como jugador. “El jugador se saca todo lo que tiene dentro del campo y con eso ya está. El técnico siente que depende mucho más de que su plan funcione”.

Después sonrió. Y dejó una confesión sincera. “Creo que me gustaba más jugar. Dependía más de mí”. La conferencia terminó con una mirada al escenario que albergará el debut colombiano. El estadio Azteca. El lugar donde Pelé conquistó el mundo y donde Diego Maradona escribió algunas de las páginas más memorables de la historia del fútbol. Lorenzo admitió que caminar por ese césped sigue generándole emociones especiales. “Te emociona solo con pisarlo y saber que ahí vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona”. Ahora será Colombia la que escriba un nuevo capítulo en ese escenario legendario. Con la ilusión intacta. Con el respaldo de miles de compatriotas. Y con un entrenador que intenta mantener los pies sobre la tierra mientras todo un país vuelve a soñar. Porque si algo dejó claro Néstor Lorenzo en la víspera del debut es que Colombia llega al Mundial convencida de sus capacidades, pero consciente de que los sueños solo empiezan a construirse cuando rueda la pelota. Siga leyendo: Lamine Yamal y Haaland se rindieron ante el legado de James Rodríguez en los mundiales: “Fue increíble” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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