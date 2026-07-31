C5i, el “Pentágono” de la seguridad de Medellín, ya alcanza el 25 % de avance

La construcción del Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i), considerada la principal apuesta tecnológica de Medellín para la seguridad y la atención de emergencias, alcanzó un avance físico del 25 %, según informó la Alcaldía.
La infraestructura, que se levanta en el sector de Corazón de Jesús (Barrio Triste), cerca de la estación Cisneros del Metro y de la avenida Regional, tendrá una inversión superior a los $205.000 millones y concentrará en un mismo edificio la operación de distintas entidades encargadas de la seguridad, la movilidad, la gestión del riesgo y la respuesta a emergencias.
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Según el Distrito, actualmente avanzan de forma paralela las obras de la estructura del edificio, el desarrollo de las redes técnicas, el soterramiento de infraestructura eléctrica y la adecuación de los espacios donde funcionarán las plataformas tecnológicas.