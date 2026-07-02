Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | ¡Ni Messi se salva! Así reaccionó el argentino ante una estricta requisa en aeropuerto de EE.UU. durante el Mundial

A la Selección Argentina le tocó desplazarse desde Dallas a Miami, donde será su encuentro por dieciseisavos de final ante Cabo Verde. La delegación completa tuvo que cumplir un estricto protocolo en el aeropuerto.

  • Lionel Messi fue estrictamente requisado en el aeropuerto antes de viaje a Miami. Foto: Getty Images y captura video @nottrig_
    Lionel Messi fue estrictamente requisado en el aeropuerto antes de viaje a Miami. Foto: Getty Images y captura video @nottrig_
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 60 minutos
bookmark

La delegación argentina comandada por Lionel Messi se desplazó desde Dallas a Miami para enfrentar su duelo contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium por los dieciseisavos de final. En medio de ese desplazamiento vivieron un curioso momento.

Tal como ha sucedido con otros seleccionados en el certamen, el equipo albiceleste se debió someter a una exhaustiva revisión por parte de las autoridades aéreas antes de abordar su vuelo rumbo a Miami.

En medio de ese proceso, los agentes le solicitan a jugadores y demás integrantes de la delegación que sacaran todo lo que llevan en los bolsillos y abrieran sus maletas para revisar el equipaje, todo esto a metros de montarse al avión.

Lea también | “Somos el equipo más maltratado”: Irán debutó en el Mundial entre 15 visas negadas y el caos logístico de la FIFA

Adicional a esto, a los jugadores se les pidió sentarse al lado de la fila y se les chequeó con un detector de metales que no llevaran algún otro elemento. Entre esos futbolistas estaba Lionel Messi, a quien una cámara lo captó mientras un agente lo revisaba.

Contrario a quienes pensarían que habría una molestia por parte del 10 argentino, Lionel estuvo en todo momento riéndose de la revisión. En las imágenes se observa que dicha risa con complicidad de sus compañeros tenía también un hecho aledaño y curioso para la delegación.

Messi no pudo evitar las risas cuando el mediocampista Rodrigo de Paul le advirtió sobre Cristian “Cuti” Romero, a quien los agentes al parecer le decomisaron un encendedor de chispa o encendedor de mecha, muy usado en los hogares latinoamericanos.

El encendedor de mecha que tenía “Cuti” Romero y que desató las risas entre los jugadores argentinos. Foto: Captura de video @nottrig_
El encendedor de mecha que tenía “Cuti” Romero y que desató las risas entre los jugadores argentinos. Foto: Captura de video @nottrig_

¿Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde?

El formato del primer mundial con 48 equipos hace que en dieciseisavos de final se presente un duelo entre los actuales campeones del mundo que llegan a Norteamérica a defender su título y una selección debutante que sobrevivió a un grupo integrado por otros dos seleccionados que ya saben lo que es levantar una copa del mundo.

Argentina, quien pasó primera del grupo J, se enfrenta a Cabo Verde, que clasificó segundo detrás de España y por encima de Uruguay. El partido es este viernes a las 5:00 p. m., hora de Colombia. Quien clasifique se enfrentará al ganador de Australia vs Egipto que jugarán el mismo viernes a la 1:00 p. m.

Siga leyendo | El dilema de Pékerman: lamenta que Colombia y Argentina no se crucen en la final del Mundial

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos