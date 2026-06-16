Vozinha confesó las razones de sus lágrimas luego de empatar ante España: “mi madre no pudo estar por culpa del visado”

Una de las sorpresas del Mundial fue el empate 0-0 entre España y Cabo Verde en la apertura del grupo H. Entre sus héroes está el arquero Vozinha que reveló luego del encuentro el motivo por el cual rompió en llanto una vez escuchó el silbatazo final.

Al equipo caboverdiano el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo le tenía preparado un debut ante España, una selección campeona del mundo que por su historia y su presente como última ganadora de la Eurocopa la ponía como la gran favorita en su debut.

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Los pronósticos marcaban una victoria, quizás contundente, de La Roja, sin embargo, pasaron los minutos y pese a una posesión del 76 % y tras 27 tiros totales al arco, el marcador nunca se abrió.

El primer punto de Cabo Verde en los mundiales tuvo un protagonista. El arquero Vozinha, de 40 años, tuvo 7 atajadas ante los españoles y salió con la valla invicta luego de los 90 minutos. El guardameta que tras el 1 de julio quedará sin club, fue elegido el jugador del partido y señalado como el responsable de que La Roja no se llevara los 3 puntos.

Más allá de su desempeño en la cancha, Josimar José Évora Dias, nombre de pila del portero de los caboverdianos, se ganó el corazón de los aficionados luego de que, al escuchar el silbato final, rompiera en llanto frente a todos.