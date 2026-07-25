Desde el Oriente antioqueño se impulsa la reindustrialización de Colombia

El Oriente antioqueño dejó de ser una subregión cuya economía dependía principalmente de la producción agropecuaria para convertirse en uno de los mayores motores del desarrollo económico del departamento.

Según cifras de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, para 2025 la subregión observó un Producto Interno Bruto (PIB) estimado de $30,02 billones, equivalente al 11% de la economía de Antioquia. En otras palabras, cerca de uno de cada nueve pesos producidos en el departamento proviene de esta zona. El dinamismo también se refleja en el tejido empresarial. Entre 2021 y 2025 el número de empresas pasó de 20.213 a 25.675, un crecimiento acumulado cercano al 27% y una expansión promedio anual del 6,2%, superior al promedio departamental y nacional. Aunque el comercio continúa siendo la actividad con mayor participación, el crecimiento reciente muestra una economía cada vez más diversificada, impulsada por sectores como salud, turismo, construcción, servicios profesionales, transporte, educación y actividades inmobiliarias.

Para Juan Camilo Aguirre, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, estas cifras confirman que la subregión consolidó un ecosistema empresarial capaz de sostener su expansión económica y aumentar su competitividad.

Las obras cambiaron el rumbo

El origen de esta transformación se remonta a comienzos de la década de 1980. Así lo explica Rodrigo Antonio Zuluaga, exalcalde de La Ceja y expresidente de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, quien identifica tres obras como los principales hitos que marcaron el desarrollo regional: la puesta en funcionamiento de la autopista Medellín-Bogotá, la entrada en operación del Aeropuerto Internacional José María Córdova y la creación de la zona franca contigua a la terminal aérea.

El Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro es parte de la infraestructura estratégica que ha dinamizado el desarrollo del Oriente paisa. Manuel Saldarriaga

Posteriormente llegaron nuevas inversiones que fortalecieron la conectividad. Durante la década de 1990 avanzó la concesión de la autopista Medellín-Bogotá y del corredor Palmas-La Ceja-La Unión-Rionegro, mientras que años después comenzaron los estudios de la concesión Aburrá-Oriente, que derivó en la nueva vía Palmas, las intervenciones sobre Santa Elena y el Túnel de Oriente. Según Zuluaga, estas obras rompieron el aislamiento histórico de la subregión, facilitaron la movilidad de personas y mercancías y crearon las condiciones para atraer inversión industrial y logística.

Seguridad abrió nuevas puertas

El desarrollo económico también estuvo condicionado por la evolución del orden público. Durante cerca de veinte años, desde comienzos de la década de 1990, la presencia de grupos armados afectó gravemente la actividad económica del Oriente. Secuestros, abandono de fincas, cierres frecuentes de la autopista Medellín-Bogotá y restricciones permanentes a la movilidad dificultaban el desarrollo empresarial.

Incluso, recuerda Zuluaga, varios alcaldes debieron instalar temporalmente sus despachos en Medellín debido a las condiciones de inseguridad. La situación comenzó a cambiar entre 2002 y 2004. Con la recuperación de la seguridad, numerosas empresas del Valle de Aburrá empezaron a trasladar sus operaciones hacia municipios como Rionegro, Guarne, Marinilla y La Ceja, aprovechando la infraestructura vial, la cercanía con Medellín y la disponibilidad de suelo para nuevos desarrollos industriales. Ese proceso continúa reflejándose en las cifras actuales. Entre 2021 y 2025 el número de empresas manufactureras pasó de 2.397 a 2.910, con un crecimiento promedio anual del 4,97%. Al mismo tiempo crecieron sectores estrechamente vinculados con la actividad industrial, como transporte y almacenamiento (9,26% anual), servicios profesionales (9,60%), actividades inmobiliarias (10,27%), construcción (7,40%) y servicios administrativos (7,08%). Para Aguirre, el crecimiento no debe medirse únicamente por el número de fábricas, sino por la consolidación de un ecosistema empresarial que soporta la producción, la logística, los servicios especializados y la innovación.

Líderes de la economía regional

La transformación productiva del Oriente también se refleja en el desempeño de sectores distintos a la manufactura. El sector salud observa el mayor crecimiento empresarial de la subregión, con una expansión promedio anual del 12,36% entre 2021 y 2025, al pasar de 171 a 272 empresas. Este comportamiento responde al crecimiento poblacional y a la creciente demanda de servicios médicos especializados. Zuluaga destaca que instituciones como la Clínica Somer y el Hospital San Vicente Fundación fueron fundamentales para convertir al Oriente en un referente nacional en atención de alta complejidad, atrayendo talento humano, inversión y pacientes de diferentes regiones del país.

El turismo también experimenta un crecimiento sostenido. Las actividades de alojamiento y servicios de comida aumentaron de 3.318 a 4.566 empresas entre 2021 y 2025, con una tasa promedio anual del 8,33%. A ello se suma la expansión del entretenimiento y del transporte, impulsados por destinos como Guatapé y El Peñol y por una oferta creciente de experiencias, gastronomía y naturaleza.

La Piedra del Peñol es eje del turismo en el Oriente antioqueño. FOTO Camilo Suárez

Al mismo tiempo, el crecimiento demográfico —que según Zuluaga prácticamente duplicó la población regional en las últimas dos décadas— impulsó la expansión del comercio, los centros comerciales, la construcción, las universidades y los servicios profesionales, elevando la calidad del empleo y el ingreso promedio de los habitantes.

Motores del desarrollo

Las centrales hidroeléctricas Guatapé (560 MW) y Playas (207 MW) de EPM son fundamentales para la confiabilidad energética de Colombia. Guatapé opera con el embalse El Peñol, que tiene la mayor capacidad de regulación del país, con 4.138 GWh de almacenamiento, equivalente al 23,7% de la capacidad del sistema. Playas aprovecha el agua turbinada por Guatapé, lo que hace que ambas plantas funcionen de manera complementaria. En 2025 generaron el 29,4% de la energía producida por EPM y abastecieron el 5,2% de la demanda nacional. Al 30 de junio de 2026, representaban el 28,8% de la generación de la empresa y atendían el 5% del consumo de electricidad del país.

Además de su aporte al sistema eléctrico, estos complejos han impulsado el desarrollo del Oriente antioqueño mediante inversiones en infraestructura, empleo, encadenamientos productivos, gestión ambiental y programas sociales. También fortalecen las finanzas de los municipios a través de las transferencias establecidas en la Ley 99 de 1993, destinadas a proyectos ambientales, saneamiento básico e infraestructura. Entre enero y junio de 2026, los municipios del área de influencia y Cornare recibieron más de $30.000 millones por concepto de transferencias asociadas a las cuencas hidrográficas y áreas de embalses.

Un agro relevante

Pese al auge industrial y de servicios, la agricultura continúa siendo una actividad estratégica para el Oriente antioqueño. Entre 2021 y 2025 el número de empresas agropecuarias aumentó de 771 a 925, equivalente a un crecimiento promedio anual del 4,67%. Sin embargo, el comportamiento no es homogéneo. El Altiplano concentra más del 81% del crecimiento neto del sector, con resultados destacados en La Ceja, El Carmen de Viboral, Rionegro, San Vicente Ferrer y La Unión, mientras municipios de la zona Bosques aprecian reducciones en los registros empresariales agropecuarios. Aguirre aclara que estas disminuciones no necesariamente implican una sustitución del agro por los servicios, pues también pueden responder a factores como informalidad, cierres o falta de renovación de matrículas. En cualquier caso, sostiene que el fortalecimiento de la productividad, la agroindustria y el acceso a nuevos mercados será determinante para el futuro del sector.

Esta evolución coincide con la lectura histórica de Zuluaga, quien recuerda que durante gran parte del siglo pasado municipios como Rionegro, La Unión, Marinilla, Guatapé y El Peñol fueron grandes abastecedores de alimentos para Medellín y Bogotá. Con el paso del tiempo, buena parte de la producción agropecuaria migró hacia otras zonas del departamento, mientras el Oriente consolidó una economía basada en actividades industriales, comerciales y de servicios de mayor valor agregado.

Una zona para vivir e invertir

El crecimiento económico también explica el aumento de población observado en el Oriente durante los últimos años. Según el análisis de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, la diversificación económica genera mayores oportunidades de empleo y emprendimiento, reduciendo la necesidad de residir en el Valle de Aburrá. A ello se suma la búsqueda de una mejor calidad de vida, con menor congestión, mayor oferta de vivienda, servicios de salud y educación en expansión y una mejor conexión vial con Medellín, factores que han convertido al Oriente en una alternativa cada vez más atractiva para familias y empresas.

Los retos del desarrollo

El crecimiento acelerado también plantea nuevos desafíos. Rodrigo Antonio Zuluaga advierte que la prioridad será garantizar un desarrollo sostenible que preserve la riqueza ambiental del territorio.

Entre los principales retos menciona la protección de los recursos hídricos, la conservación de la flora y la fauna, el fortalecimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y una mejor planificación urbana que permita mantener la calidad ambiental de la región. A ello se suma un desafío que considera impostergable: la implementación de sistemas masivos de transporte que conecten los municipios del Oriente antioqueño mediante soluciones de alta capacidad, capaces de responder al crecimiento demográfico y económico de una subregión que se consolidó como uno de los principales polos de desarrollo de Colombia. Para Aguirre, las cifras demuestran que el Oriente ya no es únicamente una zona de expansión de Medellín, sino un territorio con identidad económica propia, donde convergen industria, comercio, turismo, salud, agro y servicios especializados. Mantener ese liderazgo dependerá de la capacidad para planificar el crecimiento, fortalecer la competitividad y preservar los recursos naturales que hicieron posible su transformación.

’Ecodesarrollo’, la plataforma que jalona al Oriente antioqueño

Para consolidar el desarrollo del Oriente, el secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, Manuel Naranjo, sostuvo que la prioridad es ampliar el aeropuerto con una segunda pista y una nueva terminal, además de fortalecer la conectividad vial y digital con otras subregiones para reducir costos logísticos y potenciar sectores como el turismo y la agroindustria. “Los actores de la región —el sector privado, la academia y el sector público— han construido durante los últimos años una estrategia conjunta denominada ‘ecodesarrollo’, cuyo propósito es impulsar el crecimiento sin afectar los principales activos del territorio: el medio ambiente, el paisaje y la riqueza hídrica”, dijo. Ese enfoque constituye uno de los principales diferenciales de la subregión, porque demuestra que es posible generar bienestar y calidad de vida sin sacrificar el patrimonio ambiental.