Capturaron en Antioquia a ciudadano mexicano buscado por Interpol por un caso de feminicidio

Migración Colombia informó que un ciudadano mexicano fue detenido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), luego de ser identificado durante un procedimiento de control migratorio como requerido mediante Circular Roja de Interpol por las autoridades de México por el delito de feminicidio.
El hombre llegó al país en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México y, tras la verificación realizada el 25 de julio de 2026, fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento correspondiente.