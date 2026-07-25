Capturaron en Antioquia a ciudadano mexicano buscado por Interpol por un caso de feminicidio

Migración Colombia informó que un ciudadano mexicano fue detenido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), luego de ser identificado durante un procedimiento de control migratorio como requerido mediante Circular Roja de Interpol por las autoridades de México por el delito de feminicidio. El hombre llegó al país en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México y, tras la verificación realizada el 25 de julio de 2026, fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con la entidad, durante el proceso de control y verificación migratoria los sistemas de información emitieron una alerta que permitió establecer que el ciudadano tenía un requerimiento internacional vigente. Una vez confirmada la información y siguiendo los protocolos establecidos, los oficiales realizaron la entrega del extranjero a las autoridades encargadas del caso. Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, señaló: “Resultados como este muestran la contribución permanente de Migración Colombia a la seguridad de Antioquia, especialmente de Medellín y su área metropolitana. Nuestro trabajo de control y verificación migratoria permite identificar personas requeridas por la justicia nacional e internacional. De manera paralela, continuamos reforzando las acciones para prevenir y combatir la explotación sexual. Como parte de ese compromiso, también hemos adelantado procesos de deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros que incumplen la normatividad migratoria o cuya permanencia representa un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana”.

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Resultados recientes de los controles migratorios en Antioquia

Migración Colombia indicó que durante el último mes la Regional Antioquia–Chocó ha dejado a disposición de las autoridades a 8 personas requeridas por la justicia. Entre los casos reportados se encuentran: 1. Un ciudadano neerlandés requerido mediante Circular Roja de Interpol por narcotráfico. 2. Tres ciudadanos colombianos que ingresaban al país desde Panamá y eran buscados por los delitos de tráfico de migrantes, estafa agravada y porte ilegal de armas. 3. Dos ciudadanos colombianos requeridos por los delitos de acto sexual, hurto calificado y agravado, receptación y concierto para delinquir. 4. En Medellín, la entrega a las autoridades de uno de los delincuentes más buscados del país, quien registraba nueve órdenes de captura vigentes y notificaciones Azul y Roja de Interpol. La entidad también presentó un balance de sus actuaciones en la región. Desde agosto de 2022, la Regional Antioquia–Chocó ha dejado a disposición de las autoridades a más de 230 personas requeridas por la justicia. Asimismo, durante 2026 se han registrado 35 personas detectadas en procedimientos de control y verificación migratoria en Antioquia, de las cuales 8 tenían circulares de Interpol vigentes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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