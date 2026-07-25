Carapaz conquistó etapa reina del Tour y Pogacar ganó virtualmente su quinta ronda francesa

El ciclismo latinoamericano celebró en el Tour de Francia-2026 gracias al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) y al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates).
El primero conquistó ayer su segunda victoria de etapa al imponerse en los 170,0 kilómetros entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez, escenario en el que el esloveno Tadej Pogacar, compañero de Del Toro, se convirtió en virtual campeón de la ronda francesa.
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Luego de vencer el viernes en la jornada 18, la primera del tríptico alpino, Carapaz volvió a impresionar con su fortaleza y valentía tras permanecer 93 kilómetros en fuga. A cinco kilómetros de la meta alcanzó al estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), quien había sufrido dos caídas, una de ellas cuando estuvo cerca de precipitarse por un barranco en el ascenso a Alpe d’Huez. El ecuatoriano remató en solitario para imponerse con un tiempo de 4:59.39. La actuación tuvo un significado especial para el campeón olímpico, pues además aseguró matemáticamente el título de la montaña.