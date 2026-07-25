Carapaz conquistó etapa reina del Tour y Pogacar ganó virtualmente su quinta ronda francesa

El ciclismo latinoamericano celebró en el Tour de Francia-2026 gracias al ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) y al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates). El primero conquistó ayer su segunda victoria de etapa al imponerse en los 170,0 kilómetros entre Le Bourg-d’Oisans y Alpe d’Huez, escenario en el que el esloveno Tadej Pogacar, compañero de Del Toro, se convirtió en virtual campeón de la ronda francesa. Le puede interesar: Control antidopaje en el Tour de Francia: todos los corredores fueron sometidos a pruebas Luego de vencer el viernes en la jornada 18, la primera del tríptico alpino, Carapaz volvió a impresionar con su fortaleza y valentía tras permanecer 93 kilómetros en fuga. A cinco kilómetros de la meta alcanzó al estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), quien había sufrido dos caídas, una de ellas cuando estuvo cerca de precipitarse por un barranco en el ascenso a Alpe d’Huez. El ecuatoriano remató en solitario para imponerse con un tiempo de 4:59.39. La actuación tuvo un significado especial para el campeón olímpico, pues además aseguró matemáticamente el título de la montaña.

Del Toro, entre tanto, garantizó el tercer lugar de la clasificación general, a 9.42 del líder. En la subida final recibió el respaldo de su compañero Pogacar para consolidar un podio que compartirán con el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo a 6.26.

Egan, el mejor colombiano

Egan Bernal (Netcompany Ineos), Harold Tejada y Sergio Higuita (Astana) serán los tres colombianos que este domingo cruzarán la meta de la edición 113 del Tour, una de las más exigentes de los últimos años y en la que Pogacar entrará en el selecto grupo de los máximos ganadores de la carrera. Como virtual campeón, tras exhibir una superioridad incontestable sobre sus rivales, Pogacar igualará con cinco títulos a los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, al belga Eddy Merckx y al español Miguel Induráin, los únicos ciclistas que habían alcanzado esa cifra en la prueba más prestigiosa del mundo. Vea: Video | ¿Qué le pasó a Éiner Rubio? Es el segundo colombiano que abandona el Tour de Francia 2026 Después de recorrer 3.289,3 kilómetros, soportar temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados en varias de las 21 etapas y superar estrictos controles antidopaje incluso en horario nocturno, el esloveno volvió a confirmar que es el gran dominador del ciclismo mundial. Lideró la competencia durante 17 jornadas, ganó cinco etapas y, además, en la fracción 19 estableció un nuevo récord en la ascensión a Alpe d’Huez. Recorrió los 13,7 kilómetros de subida en 35 minutos y 27 segundos, mejorando ampliamente la histórica marca de Marco Pantani, fijada en 1995 con 36.40. Bernal, campeón del Tour en 2019, terminará como el mejor colombiano en la casilla 20, a 1:47.58. Tejada, segundo en la etapa 13, ocupa el puesto 26, a 2:19.47, mientras que Higuita marcha 38°, a 3:04.35. Fernando Gaviria (Caja Rural) y Éiner Rubio (Movistar) abandonaron la carrera tras sufrir caídas. Este domingo, Pogacar completará su tradicional paseo de la victoria en una etapa de 89 kilómetros, y no de los 133 inicialmente previstos en París. La organización decidió recortar el recorrido para facilitar la labor de los servicios de emergencia debido a los graves incendios que afectan al país. Con apenas 27 años, el esloveno continúa agrandando una leyenda que ya lo ubica entre los gigantes de la historia del ciclismo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas