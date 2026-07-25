El Oriente antioqueño y su potencial como la despensa de alimentos de Colombia

Ninguna otra subregión de Antioquia reúne el potencial geográfico, logístico y productivo del Oriente antioqueño para consolidarse como la principal despensa de alimentos del país. Su variedad de pisos térmicos permite una rica oferta agrícola, complementada por una conectividad terrestre estratégica y la cercanía al aeropuerto internacional José María Córdova, clave para la distribución regional y nacional. Por eso, el sector agrícola ha experimentado un notable crecimiento en el Oriente antioqueño. Muestra de esta expansión es que la subregión concentra el 90 % del volumen departamental de cultivos de clima frío y se consolida como la segunda despensa lechera de Antioquia, al aportar el 20,9 % de la producción total. Esta subregión, con una extensión de más de 7.000 kilómetros cuadrados que representan alrededor del 11% del departamento, cuenta con una importante producción de frutas, hortalizas, granos y tubérculos que la catalogan como un motor en la soberanía alimenticia de Colombia. En los campos de la sexta subregión más extensa de Antioquia hay una división de productos agrícolas muy marcada por su clima. Por ejemplo, en el frío del altiplano, municipios como La Ceja, El Carmen de Viboral, Marinilla, Guarne, San Vicente y La Unión se han consolidado como la despensa de hortalizas más importante del departamento surtiendo lechuga, repollo, zanahoria, brócoli, coliflor y apio. Otro producto característico del Altiplano es la papa, uno de los cultivos más importantes procedente de las tierras de La Unión. Frutas como fresa, mora, uchuva y tomate de árbol llegan a las mesas de los antioqueños provenientes de esta zona. Pero no todo lo aporta el Altiplano, pues en un clima más templado cercano a las vertientes de Cocorná, San Luis, San Carlos, Concepción, El Peñol, Guatapé y Granada sobresale el aguacate hass como el principal producto de exportación. También está la granadilla, el lulo y cítricos como el limón y la naranja en su aporte frutal. Lea también: Con estrategia para mejorar cosechas, Marinilla le apunta a que el boom de fincas de recreo no desplace a sus campesinos

En esta zona también hay una producción importante de frijol, ese grano indispensable de la bandeja paisa que ha alimentado a arrieros por generaciones. El maíz, también infaltable en la mesa de los antioqueños, se produce en estos terrenos del Oriente. Subiendo la temperatura, en los municipios cercanos al Magdalena Medio, como San Francisco y algunas partes de San Luis y Cocorná, se producen frutas tropicales como el banano, la piña y la papaya. La yuca y el ñame son los tubérculos base de la alimentación local, además de un importante número de trapiches encargados de procesar la caña panelera. En total, el Oriente produce más de 798.204 toneladas anuales de productos agropecuarios, según la Secretaría de Desarrollo Económico de Antioquia. Esta cantidad de producción ha experimentado un crecimiento moderado del 2%, estando cerca del crecimiento del sector agrícola nacional, el cual ha estado entre el 3% al 5,3%. En ese crecimiento, uno de los productos que más se destaca es el aguacate hass, cuyo cultivo es liderado por los municipios de Sonsón y Abejorral. Su volumen de producción al año es de 152.587 toneladas. Gracias a esta producción, Antioquia representa un 49% del volumen de aguacate que se exporta a destinos como Países Bajos, España, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, según las cifras del 2025 reveladas por Analdex.

Abejorral es uno de los municipios del Oriente que lidera la producción de aguacate hass a nivel nacional. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo

Sobre este crecimiento internacional, Katheryn Mejía, presidenta ejecutiva de Corpohass, señaló que la consolidación en el mercado norteamericano responde a un minucioso estudio de mercadeo, a un plan de posicionamiento implementado desde 2024 y al esfuerzo conjunto de los productores. La dirigente gremial reveló a este diario que el repunte exportador obedece a un cambio de enfoque estratégico: hasta hace unos años, la fruta ni siquiera se ofrecía a compradores internacionales ni se aprovechaba su verdadero potencial en el exterior. Ha sido tal el crecimiento de la producción de aguacate en esta zona del país que su cultivo es de los sectores que más empleo genera en el Oriente al año con un promedio de 8.031 puestos de trabajo, además de permitir hitos como la apertura oficial en Guarne de la planta procesadora de Coltrópicos, un proyecto que tuvo una inversión cercana a los 5 millones de dólares y que fueron fondeados por una multinacional francesa llamada GreenYellow.

Sin embargo, el sector todavía tiene un amplio margen de crecimiento. Así lo sostuvo Ruth Bouhot Arroyave, presidenta de la Asociación Gremial de Productores Agrícolas de Colombia (Asproagricol), quien integra ese nuevo perfil de productores rurales: profesionales que migran desde Medellín hacia municipios como Guarne para volcarse al trabajo de la tierra. Ruth, que llegó al Oriente cuando el aguacate era comprado por las alcaldías como si fuera el oro verde, reconoció que hay que poner atención en algunas prácticas para que el aguacate no pierda su potencial y aumente su rentabilidad para pequeños y grandes productores. Para la directora de esta agremiación, hay que seguir “promoviendo una mayor calidad en el producto y buenas prácticas en la parte de cosecha y poscosecha”, para poder competir fuera del país y que el aguacate no sea rechazado en el exterior. Pese a la importancia y al potencial aguacate hass, el producto estrella de la región sigue siendo el tomate chonto. Este alimento, presente en salsas, ensaladas y en el tradicional hogao de los antioqueños, es el más cultivado en el Oriente con 182.601 toneladas en el año. Otros productos que lideran el volumen de producción en la zona son la zanahoria, la papa y la lechuga.

De la agricultura tradicional a la agroindustria

Un factor importante en el crecimiento del sector agrícola del Oriente es el aumento de cultivos tecnificados bajo invernadero e hidroponía. De acuerdo con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, los agricultores se ven motivados a este tipo de producción, ya que los ciclos de cosecha rápido les garantizan un flujo de caja constante. Entre 2024 y 2026, dichos cambios dinamizaron el campo en la subregión, situando en la cima al sector agroexportador y a la innovación tecnológica en sistemas de cultivo intensivo. De este modo, la región transita firmemente de la producción tradicional a un modelo enfocado en mercados de alto valor donde, junto al consolidado aguacate hass, frutas como la uchuva y la fresa expanden sus áreas sembradas gracias a sus atractivos márgenes de ganancia en el exterior.

Ese crecimiento ha sido apoyado por proyectos estratégicos como Agro100, una iniciativa de extensión agropecuaria digital liderada por la Gobernación y la Universidad de Antioquia. Esta busca potenciar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria conectando a los productores agropecuarios con servicios, capacitación y mercados digitales mediante inteligencia artificial y herramientas tecnológicas. Esta estrategia que vincula a la academia no sólo ha servido para que agricultores se vinculen con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los mercados electrónicos (marketplace), sino que ha sido una herramienta para implementar acciones preventivas y de adaptación frente al cambio climático. Saliendo de su importancia en Antioquia, el Oriente se consolida como una potencia hortofrutícola del país junto a los santanderes y Boyacá, comercializando con otros departamentos y surtiendo a centros logísticos de la Costa Atlántica y el Eje Cafetero, principalmente. Y su ambición trasciende las fronteras nacionales. Con la entrada en marcha de megaobras como Puerto Antioquia, en el Urabá, la subregión no se conforma con ser la despensa del país: se consolida como una plataforma global que hoy surte al mundo con aguacate, frutas exóticas, flores, plantas aromáticas, aceites y alimentos procesados. Siga leyendo: En Puerto Antioquia exportaron sus primeros contenedores de flores y aguacate Hass a Europa Preguntas y respuestas