Metaloide, una empresa forjada con disciplina

La empresa de Jorge Andrés Giraldo refleja la persistencia y los valores que sostienen al sector metalmecánico local.

  • Disciplina y honestidad han sido las claves con las que Jorge Andrés Giraldo mantiene en pie a Metaloide. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Maria Camila López Ramírez
hace 8 horas
El calor de las máquinas y el eco metálico se mezclan en el ambiente. En medio de prensas, troqueles y hornos, Jorge camina con paso seguro mientras saluda a sus trabajadores, revisa piezas y se detiene a explicar cómo una lámina de acero puede convertirse en lámpara, caja eléctrica o estantería. Su mirada transmite la seguridad de quien conoce cada rincón de la empresa y cada proceso que allí se lleva a cabo.

Metaloide es hoy el resultado de años de perseverancia y de una apuesta por el trabajo bien hecho. “Uno a veces quiere tirar la toalla, pero hay algo que siempre lo motiva: los empleados, la familia, el compromiso con la gente”, dice Jorge, convencido de que ser empresario es una tarea que requiere disciplina y visión de futuro.

En el taller, los procesos hablan de tradición y también de innovación. El repujado transforma discos de metal en ollas o lámparas. El troquelado da forma a piezas eléctricas y estructuras. La pintura electrostática cubre superficies con precisión y durabilidad. Y la soldadura, uno de los orgullos recientes de la empresa, ha abierto puertas a proyectos de construcción y diseño que le han dado un nuevo aire al negocio.

Actualmente Metaloide cuenta con un equipo de siete personas, que han encontrado en la empresa no solo un empleo, sino también estabilidad y respaldo. “Aquí los trabajadores no son un número; son parte de la familia”, explica Jorge, quien ha puesto especial empeño en ponerse al día con todas las obligaciones laborales y en garantizar que quienes han pasado por la empresa reciban lo que les corresponde.

Su relación con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido fundamental. Cursos, asesorías y programas de formación han permitido que la empresa se consolide como una compañía organizada, con procesos claros y una visión de crecimiento. “La gente no sabe lo que se pierde cuando no aprovecha esos espacios. La Cámara nos ha dado las herramientas para ver hacia dónde vamos”, asegura.

Los clientes de Metaloide incluyen empresas de iluminación, arquitectura, transporte y construcción, lo que da cuenta de la versatilidad de sus procesos. Desde lámparas hasta estructuras metálicas y piezas decorativas o soportes industriales, el taller se adapta a las necesidades del mercado con ingenio y capacidad técnica.

En Copacabana, Jorge se reconoce como un empresario que cree en su gente y en su tierra. Ha enfrentado dificultades, pero también ha visto cómo su disciplina y la de su equipo abren nuevos caminos. Para él, Metaloide no es solo un negocio, es la oportunidad de aportar al desarrollo del municipio y de mantener vivo el espíritu emprendedor que heredó de su padre.

