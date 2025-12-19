x

Amorr impulsa la economía de mujeres rurales de Ituango

Con un proyecto de transformación de maíz, las mujeres de La Granja, Ituango han logrado cambiar sus vidas.

  A través de su emprendimiento Grano Amorr, la Asociación busca consolidar otros proyectos productivos para fortalecer la economía de sus asociadas.
    A través de su emprendimiento Grano Amorr, la Asociación busca consolidar otros proyectos productivos para fortalecer la economía de sus asociadas. FOTO Cortesía
Andrés Felipe Uribe
hace 14 horas
En 2020, Sandra Durango convocó a las mujeres del corregimiento La Granja, en Ituango, para limpiar las calles, reciclar y sembrar árboles. Ella había regresado a su territorio tras 15 de años por fuera y siempre tuvo el deseo de aportar algo, por lo que con su ejemplo, y al lado de su mamá y dos vecinas, comenzó con estas actividades a las que poco a poco se le sumaron otras integrantes.

“Madrugábamos a las 4 de la mañana para barrer el corregimiento y participábamos siempre 12 mujeres en todas las reuniones que hacían de la Gobernación, de la Pastoral Social o Cruz Roja. Entonces yo vi el potencial y el deseo de nosotras por hacer algo, y me dije, ¿por qué no crear un grupo de mujeres? Además, la Alcaldía estaba invitando a agruparse para aprovechar los proyectos que se venían”, cuenta.

De esta manera, nació la Asociación de Mujeres Organizadas Resilientes Rurales, Amorr. Al inicio hicieron bingos, rifas y vendían comidas para sostenerse y pagar el sostenimiento de las actividades del grupo. Su proyecto era apoyarse entre todas, puesto que antes pensaban de manera individual y con el trabajo esa mentalidad cambió para mirar el bienestar colectivo. Fue tanto éxito que mujeres de las veredas también quisieron unirse.

“La Granja no es solo el corregimiento, también hay muchas veredas. Entonces llegaron mujeres representantes de sus territorios. Incluso llegó un momento donde por temas de distancia, muchas no podían estar en todos los encuentros, por lo que conformamos dos asociaciones. La idea no era decirles sálganse, sino crear otra y apoyarnos, porque lo que nosotras sabemos se lo podemos enseñar a ellas y viceversa”, resalta Sandra.

Desde el año pasado, Amorr participa del programa Mujeres Agroempresarias de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Su proyecto está enfocado en la transformación del maíz. Ellas mismas lo siembran o compran a los productores locales y lo transforman para abastecer la demanda de Ituango. Sus productos son el maíz trillado, el cuchuco y el salvado.

“Gracias al programa logramos obtener la trilladora. La idea desde un comienzo fue crear algo en lo que todas participáramos, por eso este proyecto productivo es tan importante, porque son las mismas mujeres en sus tierras y con sus manos las que hacemos todo”, recalca Sandra.

En el futuro, su meta es consolidar una empresa de arepas e incursionar en la alimentación porcícola para que más mujeres se sumen y encuentren en la Asociación una fuente de empleo.

“Nuestra objetivo es que por cada proyecto productivo al menos se empleen dos o tres mujeres. En Amorr somos 26 asociadas en este momento, por lo que queremos trabajar mucho más para obtener otros proyectos que nos den la posibilidad de crecer”.

