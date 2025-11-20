Aromas y Sabores, la cocina que deleita a Montebello

Durante años, Fernando León López viajó cada fin de semana a Montebello. Aunque nació y vivió en Medellín, y luego en Caldas, siempre sintió que el municipio era el lugar donde quería estar. Su infancia transcurrió entre visitas al abuelo, recorridos por fincas y días tranquilos en la plaza. “Yo siempre me soñé viviendo aquí”, recuerda. Ese deseo lo acompañó hasta 2014, cuando decidió comprar parte de la antigua casa familiar y construir un edificio con la idea de tener un espacio propio para vivir o pasar temporadas.



La idea cambió años después, durante la pandemia, cuando él y su esposa Sandra empezaron a transformar el espacio. El patio, el garaje y la barranca se convirtieron en un escenario para imaginar posibilidades. Sandra cocinaba con destreza, Fernando estaba cerca de jubilarse y ambos buscaban un proyecto para compartir. Un viaje al Eje Cafetero les dio la respuesta. Allí probaron una pizza que los deslumbró, conversaron con el dueño y regresaron a Montebello con una receta, un horno y la determinación de aprender. “Nos daban las tres de la mañana haciendo masas”, dice Fernando. Pero, al final, ensayo tras ensayo, la pizza empezó a salir como querían.



Aromas y Sabores empezó de manera sencilla con un horno, una mesa, un cartel improvisado y un grupo de amigos que probaban los primeros sabores. Luego llegaron los domicilios y, finalmente, la apertura oficial en mayo de 2023. Desde entonces, el negocio ha crecido con una carta que mezcla la pizza artesanal con distintos platos como lasañas, fettuccine, hamburguesas caseras, ceviche de camarón, burrata y un plato especial cada domingo. El restaurante se volvió un punto de encuentro para las personas del pueblo, y una referencia para los turistas. “Queríamos un espacio tranquilo, donde cualquiera pudiera entrar”, explican.



Ese crecimiento también trajo retos. Conseguir personal ha sido difícil, por lo que el funcionamiento recae en Fernando, Sandra y Lina, su cuñada. En días de alta demanda, la familia completa ayuda: el papá de Sandra hace domicilios, la mamá lava vajillas, la otra hermana apoya en fines de semana. Esa estructura familiar sostiene un negocio que hoy atrae tanto a gente del pueblo como a visitantes de municipios cercanos.

Desde que se formalizaron, en 2023, comenzaron a recibir el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Las capacitaciones en atención, contabilidad e impuestos les han permitido organizar procesos y fortalecer el servicio. Para Fernando, ese respaldo ha sido determinante para el restaurante: “Uno se encierra en el día a día y no ve todo lo que puede mejorar”.



Aromas y Sabores no busca expandirse a otros municipios, aunque ya han recibido propuestas. Para ellos, la motivación no es tener otras sedes, sino tener un negocio sostenible. De esta manera, mientras él atiende a los clientes y ella cocina, el pequeño local se llena cada fin de semana. Y en ese equilibrio, entre el sueño personal y la mesa compartida, el restaurante ha encontrado su lugar en Montebello.