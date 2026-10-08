Melissa hizo de su amor por el dulce y la comida su negocio

La heladería Dulce Tentación lleva el nombre de una niña. Cuando Melissa Úsuga Góez quedó embarazada, decidió que su nuevo negocio se llamaría como la hija que esperaba: Dulce María. Nueve años después, su heladería, a un lado del parque, es el lugar donde los giraldinos pasan tardes románticas y en familia.

Melissa es oriunda de Giraldo, pero estudió Administración Financiera en Medellín; al concluir su pregrado volvió a su municipio. Recién llegada emprendió con un supermercado que tuvo que cerrar. Cuenta que fueron momentos difíciles, pero no se arrepiente de intentarlo. La experiencia la llevó a preguntarse lo que realmente quería para su vida y así encontró el negocio que la apasiona.

Su mamá siempre tuvo un restaurante, por lo que en esa búsqueda se decidió por un negocio similar: montó la heladería, que complementó, hace cuatro años, con una tienda de sentimientos, donde hace anchetas, arreglos y decoración con globos. Poco a poco, y con el apoyo de su prima, aprendió nuevas técnicas y desde entonces no ha parado de perfeccionarlas.

Al principio, Dulce Tentación funcionaba en el primer piso de la casa, pero creció tanto que fue necesario trasladarse al segundo piso. Incluso en algún momento intentó agregarle comida rápida; sin embargo, el dulce y el romance son lo que verdaderamente la mueven.

Cuando le preguntan qué la ha hecho avanzar, no duda en responder que los retos, porque no les tiene miedo. “Yo digo: eso me gusta, lo voy a hacer”. Intenta una y otra vez hasta que le salen las cosas. Además, lo hace con el respaldo de su familia. Vive con ellos cerca de la heladería, lo que le facilita manejar su tiempo y compartirlo con sus hijos.

Un consejo que siempre les da a quienes inician su empresa o quieren arriesgarse a emprender es dejar el miedo atrás. Les sugiere a los empresarios tener todo en regla y si hay una caída volver a levantarse para seguir adelante.

Su registro en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia le ha abierto las puertas para crecer: le permitió acceder a créditos y recibir otro tipo de auxilios para potenciar su empresa. Un paso que considera crucial para cualquier avance en el mundo empresarial.

Melissa trabaja con persistencia y determinación en su local: hace arreglos, coordina a las empleadas y tras bambalinas, organiza lo necesario para que prospere. Giraldina de corazón, ella cuida su heladería como a una hija y se siente bendecida de tener la empresa que tanto soñó en su municipio.