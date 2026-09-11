“Hay que apretar”: Abelardo dijo que 200 municipios no han presentado información de damnificados por el terremoto

A un mes del terremoto de 7,4 grados que sacudió a Colombia y que afectó 497 municipios de 16 departamentos, aún hay zonas que no han reportado información sobre sus afectaciones. Así lo alertó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, este viernes durante un recorrido en el Eje Cafetero. El jefe de Estado, en medio de un discurso en el que estaban presentes varios alcaldes, indicó que “para el Gobierno nacional es fundamental, determinante, sustantivo y prioritario conocer exactamente qué sucedió en cada municipio para organizar correctamente la recuperación”. Le puede interesar: Más de 300 réplicas y un enjambre de 1.200 sismos; este es el balance del Servicio Geológico a un mes del terremoto. En ese sentido, les recordó a los mandatarios locales que “esa responsabilidad de la caracterización más profunda la tienen ustedes, porque nadie conoce un territorio tanto como su alcalde y ustedes me tienen que dar esa información de manera certera”.

“Se fijó como fecha límite para entregar toda esa información el 17 de septiembre y hoy, todavía, en todo el país, 204 municipios de todas las zonas afectadas no nos han mandado la información y nos quedan solamente 5 días por delante”, advirtió el mandatario. Al respecto, el presidente le ordenó al gerente de las Regiones, al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, y al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), David Santiago Tamayo, “apretar, como se dice comúnmene, a los alcaldes” para que entreguen esos datos y entregar ayudas.

“Apretadera punto com para que nos manden la información como corresponde. Sin información, no se puede estructurar correctamente la reconstrucción”, añadió Abelardo de la Espriella. A raíz del terremoto 498 municipios siguen afectados y, en el último balance de la UNGRD, se reportaron 331 personas muertas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas. Solo en vivienda hay más de 202.002 viviendas averiadas y 36.326 destruidas; 6.005 edificios averiados y 743 colapsados. Pero más allá de los números, cada uno de los casos representa una historia de vida que fue interrumpida, una familia que perdió su hogar que venía construyendo por años o un sobreviviente que perdió a sus seres queridos.

Del terremoto también quedaron escenas de solidaridad. Centros de acopio a reventar que devolvieron voluntarios porque no encontraban qué ponerlos a hacer, camiones que llegaron pitando con ayudas a las poblaciones afectadas y familias que encontraron en desconocidos el apoyo para reconstruir sus hogares. No faltaron los inescrupulosos involucrados en saqueos o cadenas de donaciones falsas para estafar a la gente, pero la solidaridad fue mayor que su falta de humanidad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el terremoto de 7,4 grados en Colombia y cuántos municipios fueron afectados? El terremoto de 7,4 grados afectó a cientos de municipios colombianos y dejó daños en viviendas, edificios e infraestructura. Un balance de la UNGRD reportó 331 muertos, 4.505 heridos y más de 202.000 viviendas averiadas, cifras sujetas a actualización. ¿Por qué 204 municipios afectados por el terremoto en Colombia todavía no han reportado los daños? Los municipios deben entregar información detallada sobre las afectaciones para que el Gobierno de Colombia pueda identificar necesidades y organizar la reconstrucción. El presidente Abelardo de la Espriella pidió acelerar la recopilación de esos datos para definir las ayudas. ¿Qué deben hacer los municipios afectados por un terremoto para recibir ayudas del Gobierno? Los alcaldes deben reportar y caracterizar de forma detallada los daños ocurridos en sus territorios ante las autoridades correspondientes. Esa información permite a la UNGRD y al Gobierno nacional evaluar las necesidades y estructurar las acciones de atención y recuperación. ¿Qué viene ahora para Colombia después del terremoto de 7,4 grados? La prioridad es completar el reporte de daños, definir las necesidades de cada municipio y avanzar en la recuperación y reconstrucción. Las cifras de víctimas y afectaciones pueden cambiar mientras continúan las evaluaciones oficiales en las zonas damnificadas.