Anif le propone al Gobierno un desmonte gradual del 4x1.000, ¿cuánto dejaría de recibir el Estado?

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) realizó la propuesta al Gobierno Nacional de desmontar el impuesto del 4x1.000 como medida para dinamizar las transferencias en el país.
Esta idea llega en un momento clave para el Gobierno, que busca una recaudación tributaria más robusta y sería renunciar a 16 billones de pesos que le llegan por medio de este impuesto a las arcas del Estado.
Sin embargo, la propuesta, que fue planteada junto con otras ideas en una hoja de ruta de cara al 2030, busca formalizar e impactar positivamente en el crecimiento económico del país.