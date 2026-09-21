De la Espriella detalla plan de choque para el sistema de salud que incluye compra de cartera a EPS: “no es cheque en blanco”

Luego de un consejo de ministros, el presidente Abelardo de la Espriella anunció lo que sería la primera fase del plan de choque para recuperar el sistema de salud.

El mandatario explicó que esta etapa estará enfocada en identificar a los pacientes que tienen medicamentos o procedimientos pendientes, con el propósito de destrabar su atención y hacer seguimiento hasta comprobar que efectivamente recibieron los servicios que necesitan.

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Dijo que se han detectado más de un millón de usuarios (aproximadamente 1’069.196) con temas pendientes por resolver en cuanto a su salud, incluyendo pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, huérfanas y mujeres gestantes

Como parte del plan, De La Espriella anunció además un mecanismo extraordinario de compra de cartera a 0 % de interés y con un año de periodo de gracia.

En la práctica, esto significaría que el Gobierno adquiere las deudas acumuladas que las Entidades Promotoras de Salud tienen con clínicas, hospitales y proveedores, ofreciéndoles un alivio financiero sin cobrarles intereses por 12 meses; aunque no se conocen los detalles de esta medida.

“Esto no es un cheque en blanco para las EPS. No vamos a pagar dos veces una misma atención, ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”, aseguró el presidente.

Agregó que, como mecanismo de control, se instalará una mesa técnica compuesta por el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la ADRES para asegurar que los recursos se destinen efectivamente a las atenciones correspondientes.